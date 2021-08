Raffaella Carrà: i fans si chiedono come mai portasse sempre il caschetto. Ecco svelata la verità

La scomparsa di Raffaella Carrà continua ad affliggere il panorama musicale italiano. La sua, è stata una vera e propria rivoluzione artistica. Raffaella ha rinnovato il panorama televisivo, grazie alla sua personalità decisamente fuori dagli schemi.

È proprio per questo che la sua assenza si sente forte e chiaro. La mancanza di questa artista, ha portato tutti i suoi ammiravano a voler conoscere di più sulle sue abitudini personali. Per questo motivo, recentemente nel web pullulano le curiosità e gli aneddoti che la riguardano. Il pubblico, del resto, è sempre stato ammaliato da lei.

Quale modo migliore di celebrare una figura così eccentrica ed innovativa, se non riportando alla memoria tutte quelle caratteristiche che l’hanno resa grande? Per questo, a distanza di quasi un mese dalla sua dipartita, continuano a piovere i messaggi di affetto e stima rivolti a Raffaella. Le testate di gossip scavano nelle sue abitudini. Lo scopo è quello di riportare a chiunque la seguisse, uno spaccato della sua quotidianità e del suo modo di pensare.

Raffaella Carrà: tratto distintivo

Ad attirare l’attenzione è stata la rivelazione del motivo di uno dei tratti fondamentali di Raffaella Carrà. Non è un mistero che la Carrà, oltre ad essere una cantante ineguagliabile, era anche una vera e propria icona di stile. Il suo caschetto biondo, per anni, è stato un marchio di fabbrica. Raffaella non ha mai cambiato acconciatura e, anzi, il caschetto è diventato il suo tratto distintivo.

Nel mondo dell’arte è necessario avere un immagine caratteristica, e l’amatissima cantante di certo ha colto nel segno. E probabilmente è proprio il fatto che il caschetto biondo sia diventato sinonimo e tratto distintivo della Carrà, che la cantante ha deciso di non separarsene mai. Insomma, Raffaella sapeva il fatto suo e nessuna delle sue scelte è mai stata lasciata al caso.