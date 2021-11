Per tutti i fan di Raffaella Carrà, regali, gadget e cimeli sono il miglior modo per ricordare la grande artista, che dopo la sua scomparsa ci ha lasciato un vuoto incolmabile. Sono tante le idee regalo da comprare online, per un compleanno, per i doni di Natale e per tante altre occasioni in cui vogliamo portare un po’ di brio, com’era nello stile della showgirl.

Su Amazon sono diverse le idee regalo dedicate a chi ha amato e continua ad amare la grande Raffaella Carrà. Cd, vinili, poster, libri e anche qualche gadget interessante da mettere in casa. Per noi dimenticare mai una diva straordinaria dal grande cuore.

Ecco allora le nostre proposte per onorare la memoria di Raffaella Carrà e ricordarla per sempre con il suo caschetto biondo e un sorriso che era davvero contagioso.

Ogni volta che è Natale, vinile di Raffaella Carrà

Se il regalo che ricorda la grande Raffaella Carrà, ecco il vinile (disponibile anche nei formati CD audio e MP3) di “Ogni volta che è Natale“. Si tratta di un album della cantante italiana pubblicato il 30 novembre 2018 da Sony Music. È inoltre il primo album di cover natalizie di Raffaella Carrà, ma anche l’ultimo album che ha dato alle stampe prima di morire. Si tratta del 25esimo lavoro, composto da 2 dischi e 29 tracce in totale di musica pop e natalizio, prodotto da Valeriano Chiaravalle, che ha riarrangiato le più celebri canzoni di Natale e un inedito di Daniele Magro.

I miei successi di Raffaella Carrà

Disponibile nei formati CD audio, MP3 e anche in streaming, grazie ad Amazon Music, ecco l’album “I miei successi” di Raffaella Carrà. L’album è la 22esima raccolta italiana di canzoni della grande Raffa, pubblicata da Sony Music Columbia nel 2011. 3 i cd che la compongono e che racchiudono i grandi successi della cantante, anche se non è mai stata promossa dalla diretta interessata e non contiene alcun inedito. L’album ha già avuto diverse ristampe. 36 le canzoni contenute all’interno: A far l’amore comincia tu, Tanti auguri, Rumore, Forte forte forte, Pedro, Fiesta, Ma che sera, Copacabana, Torna da me, Tuca Tuca, Ma che musica maestro, Chissà se va e molte altre ancora.

Grande Raffaella, di Raffaella Carrà, cd audio

Disponibile solo in formato CD audio, ecco l’album Grande Raffaella di Raffaella Carrà. Stiamo parlando di una compilation del 9 ottobre 2020, un doppio cd e album digitale con 36 brani dei suoi più grandi successi. Non possono mancare le grandi hit che risuonano ancora nelle nostre teste e nelle nostre case, che hanno reso immortalare la Grande Raffaella.

Raffaella Carrà Biografia: libro di Uff. Edition

Per chi vuole conoscere la storia dell’artista italiana, ecco la biografia di Raffaella Carrà di Uff. Edition, che ne racconta la vita e la carriera. Disponibile nei formati Kindle e con copertina flessibile, è un interessante percorso che ci porta a ricordare da dove è partita la grande Raffaella Carrà, per diventare la diva immortale che è diventata oggi.

Raffaella Carrà, libro di Roberta Maresci

Anche Roberta Maresci ricorda Raffaella Carrà nel suo libro, disponibile in formato Kindle o in formato cartaceo con copertina flessibile. Il libro ripercorre tutta la sua vita, da quando era una bambina e faceva già l’attrice a quanto è diventata la signora della tv italiana e anche della musica del nostro paese. Una donna che ha cambiato, con il suo caschetto d’oro e le sue movenze, la storia del costume italiano. Non mancano riferimenti alla sua vita privata e al rapporto con Sergio Japino e Gianni Boncompagni. 159 pagine in italiano edite da Gremese Editore nel 2019.

Raffaella Carrà. La pasionaria del tuca-tuca, libro di Dario Salvatori

Ed ecco un altro libro, questa volta scritto da Dario Salvatori e intitolato “Raffaella Carrà. La pasionaria del tuca-tuca”, a ricordare una delle canzoni più famose dell’artista italiana. Disponibile nel formato con copertina flessibile, il volume, in seguito alla morte dell’artista, lasciando tutti senza parole, in Italia, in Spagna e in Sudamerica, ricorda il grande personaggio televisivo che ha rivoluzionato il costume e il piccolo schermo del nostro paese. Una donna amata da tutti, da grandi e piccini, che ha saputo far appassionare generazioni di telespettatori. 128 pagine in lingua italiana per un libro pubblicato da Editioni Clichy il 7 luglio del 2021.

Carrà. 101 pillole di saggezza, libro di Massimo Longoni

Massimo Longoni nel suo libro dedicato a Raffaella Carrà (nel formato cartaceo con copertina rigida) ci porta a scoprire 101 pillole di saggezza che la riguardano. Frasi, aforismi, aneddoti, racconti, consigli, per tutti coloro che hanno amato Raffaella Carrà è proprio il libro ideale. L’artista ha rivoluzionato la televisione italiana con il suo caschetto d’oro, le sue mosse di danza, il suo ombelico mostrato per la prima volta in tv, un barattolo di fagioli diventato iconico e tante canzoni che generazioni di italiani (e non solo di italiani) conoscono ormai a memoria. 120 pagine in lingua italiana per un libro edito da Agenzia Alcatraz il 31 maggio del 2018.

Kasup Raffaella Carrà, Poster decorativo su tela da parete senza cornice

Per ricordare anche in casa sempre la divina Raffaella Carrà, ecco da Kasup il poster decorativo su tela da parete, senza cornice, nelle dimensioni 12×18. Una stampa su tela ad alta definizione e di elevata qualità, con colori che non sbiadiscono e durano per sempre. Il regalo perfetto per chi ama la grande artista italiana, per un quadro che si può appendere in casa, in ogni stanza, ma anche in ufficio. La confezione contiene un pannello di tela imballato in un tubo solido.

Statuina Egan in ceramica e avorio formato small

Infine ecco un simpatico gadget che ricorda la grande Raffaella Carrà. Da Egan la statuina in ceramica e avorio, formato small, che ricorda il mitico caschetto biondo. La statuina fa parte della serie GOOFI di Egan, simpatiche statuette in ceramica che ricordano personaggi famosi, rigorosamente Made in Italy, decorate a mano e in materiali di altissima qualità. Della stessa linea troviamo anche Frida, Marilyn, Harry Potter (o meglio Harry Goofer), Einstein e tanti personaggi famosi, reali o di fantasia. Le dimensioni sono 6.5 x 6 x 9 cm.

