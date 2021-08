Raffaella Carrà, oltre ad essere stata una cantante di fama internazionale, è stata anche una soubrette di rara bravura. La sua figura è stata capace di forgiare una generazione e, ora che è venuta a mancare, ogni scusa è buona per portarla alla memoria con affetto. Sono molti gli aneddoti e le storie che la riguardano e altrettanto lungo è l’elenco dei suoi successi.

Chiunque l’abbia conosciuta, l’ha stimata: Raffaella era circondata di affetto e persone su cui contare. Ma questo non significa che la Carrà non abbia mai avuto attriti o inimicizie. Anzi, tutt’altro. Diversi anni fa, Raffaella Carrà era stata intervistata da Paolo Bonolis a “Il senso della vita”. In quell’occasione, la cantante aveva parlato della sua carriera e della sua vita privata.

Bonolis, durante la lunga intervista, ha mostrato a Raffaella delle immagini che l’hanno portata ad aprirsi molto, raccontando cose assolutamente inedite di sé. Tra i vari argomenti toccati nel corso di questa chiacchierata, la Carrà ha toccato anche quello del rapporto che si era instaurato tra lei e Mina, altra impareggiabile cantante.

Il tutto prende le mosse da una foto di Mina stessa. Vedendola, Raffaella ha esclamato: “Oh Mina grande compagna! Abbiamo fatto parlare i giornali di questa supposta, come dire, di questi litigi, non proprio litigi ma capricci fra due prime donne o altro“. A lungo, infatti, le cronache rosa avevano discusso di una lite tra le due che in realtà non era mai esistita.

Anzi, Mina e Raffaella sono sempre state molto unite e spesso, dopo aver lavorato fianco a fianco, andavano a casa della Carrà. Ma cosa facevano le due icone della musica italiana nelle loro serate tra donne? Lo ha rivelato la stessa Raffaella: giocavano a scopone scientifico, dopo una bella cena in reciproca compagnia. Insomma, una splendida amicizia nata sui palchi e portata avanti fino all’ultimo.