Raffaella Fico, è finita con il fidanzato Piero: “Una grandissima delusione”

L’abbiamo conosciuta grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2008; bellissima, riccia e con un fisico da urlo Raffaella Fico è stata famosa soprattutto per la sua relazione con il calciatore Mario Balotelli, con il quale ha avuto una bambina, Pia, che il calciatore non voleva riconoscere.

Una battaglia legale durata a lungo, ma alla fine per fortuna le cose si sono sistemate e i rapporti tra i due sono tornati sereni e civili.

Quando l’anno scorso ha partecipato nuovamente al Grande Fratello, questa volta in versione Vip, la bella napoletana, a detta del conduttore Signorini, ha mentito sulla sua vita amorosa nascondendo una relazione. La ex gieffina infatti, aveva in più occasioni affermato di essere single e di non aver nessun uomo fuori dalla casa ad aspettarla.

Affermazione smentita in più occasioni da Alfonso Signorini che ha sottolineato come la Fico, avesse una vera e propria storia d’amore in piena regola. È proprio durante la sua permanenza all’interno della casa più spiata d’Italia, Raffaella ha poi confessato la sua relazione con Piero Nesi che di recente, sembra essere giunta al termine.

A svelare la fine della sua storia con l’imprenditore è la stessa ex gieffina che, con semplici e brevi parole ha spiegato il motivo di questo inaspettato addio.

Raffaella Fico, è finita con il fidanzato Piero: i reali motivi

La Fico era fidanzata con Piero Neri, imprenditore 45enne; una volta scoperta ha ammesso di essere innamorata e di vivere una vera storia d’amore. Era, perché oggi a quanto para sia tornata single. La notizia è venuta fuori durante una sessione domande-risposte su Instagram.

I fan le hanno chiesto come andasse la sua storia d’amore, e a sorpresa Raffaella ha risposto: “A dire il vero l’ho lasciato non sono più fidanzata” continuando poi a rispondere e aggiungendo: “Lasciamo stare, brutta pagina sentimentale, si è rivelato per me una grande delusione”.

Al momento non conosciamo i motivi della rottura tra i due; tra l’altro fino a poco tempo fa si parlava di nozze, per cui sono rimasti tutti spiazzati dalla notizia.

Per fortuna nella vita della Fico l’amore vero non manca, ovvero quello della piccola Pia; ha infatti dichiarato: “Sono appagata, ho una bambina stupenda che è il senso della mia vita”.