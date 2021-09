Raffaella Fico è già oggetto di discussioni nella casa del Grande Fratello VIP. Ad avercela con la giovane napoletana sono le due nuove opinioniste presa dal pubblico. Il motivo è da ricercare nella relazione sentimentale della gieffina.

La donna è entrata nella casa dopo un mese e mezzo dal fidanzato con Piero Neri. Se è sconosciuto al grande pubblico non lo è di certo nel mondo dell’imprenditoria mercantile, ambito in cui è l’uomo è ereditiera.

Proprio Alfonso Signorini ha incalzato la donna mostrandole le foto di un weekend romantico e spiegandole:

“Abbiamo scovato un week end che ti sei fatta in gran segreto col tuo fidanzato, le abbiamo pubblicate sul settimanale Chi le foto“, e la donna ha confermato. “Piero è il mio fidanzato, lo conosco da un mese e mezzo, lo amo.”

Le due sorelle però hanno fatto delle allusioni poco carine sul suo conto. “Fa l’operaio questo personaggio qua?” chiedono provocatoriamente a Raffaella Fico.

La vippona ha risposto: “Ovviamente fa un lavoro come tanti altri. Se è molto ricco? Davvero! Non lo sapevo!”. e l’opinionista: “In un mese e mezzo ti ha portato a destra e sinistra a fare i week end a Capri e non sapevi che era ricco?”

L’ex fidanzata di Mario Balotelli ha concluso: “Quando io l’ho conosciuto non sapevo nemmeno che lavoro facesse questa persona, eh, mannaggia! E comunque fa un lavoro come tanti altri. Siete molto simpatiche eh, dovreste essere un po’ più buone”.

