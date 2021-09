Piccola bufera intorno a Raffaella Fico che avrebbe mentito ai casting salvo poi venire sbugiardata nella casa del Grande Fratello Vip. Il motivo risiede nel suo stato sentimentale. A quanto pare prima di entrare in casa la bella napoletana avrebbe dichiarato di essere single.

Peccato che una volta entrata all’interno ha subito voluto mettere in chiaro le cose dicendo di avere il cuore impegnato e che una persona la stava aspettando fuori. Come mai questo cambio di programma? A svelare i retroscena ci ha pensato Chi Magazine in un intreccio che vede coinvolto anche Gianmaria Antinolfi, altro inquilino chiacchieratissimo del reality show in onda su Canale Cinque.

Da quello che si sa la Fico avrebbe allacciato una relazione dallo scorso mese di Luglio con Piero Neri, imprenditore toscano erede di un importante azienda mercantile di Livorno. La love story è stata tenuta segretissima: nessuno scatto, nessun gossip. A quanto pare lui sarebbe un tipo molto riservato e non ama la mondanità. Al di là di questo la storia pare essere importante tanto che Raffaella gli ha fatto conoscere anche sua figlia Pia.

Perché mentire? ecco 3 motivi secondo Chi Magazine

Ma allora perché mentire ai casting e poi appena dentro la casa dichiararsi fidanzata? Chi magazine ha elencato almeno 3 motivi validi. Il primo è come abbiamo già detto prima dovuto al fatto che Piero ama la privacy e preferirebbe comparire il meno possibile sulle copertine dei giornali di gossip e in televisione. Il secondo motivo risiede nel fatto che la Fico non conoscerebbe ancora la famiglia di lui e perciò ha preferito ancora non esporsi troppo.

Il terzo motivo invece riguarda anche Gianmaria Antinolfi. Il concorrente sarebbe grande amico proprio con Neri. Dunque Raffaella, se avesse continuato a sostenere che fosse single, con ogni probabilità sarebbe stata sbugiardata rapidamente durante i primi giorni di trasmissione. Da qui la scelta di metterci la faccia e portare la mani avanti. Naturalmente in fase di casting Raffaella non sapeva che nella casa ci fosse anche Antinolfi. Per questo ha mentito agli autori del programma.

