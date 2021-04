Raffaella Mennoia contro gli influencer. Per quale motivo l’autrice di Uomini e donne, lo storico programma di Maria De Filippi, se l’è presa con loro? A un certo punto la Mennoia chiede agli influencer se le pagano loro la spesa. Per quale motivo lo ha fatto?

Raffaella Mennoia sul suo account Instagram non usa mezzi termini, prendendosela con tanti influencer che non danno il buon esempio sui social. La storica autrice del programma di Maria De Filippi non ci sta. E sbotta su comportamenti tenuti da personaggi famosi sui social network che non hanno fatto nulla per insegnare ai follower le buone norme di comportamento per contrastare l’emergenza sanitaria.

Da lunedì 17 agosto il governo Conte ha chiuse le discoteche e le sale da ballo. Dal momento che il numero di casi positivi è decisamente cresciuto negli ultimi giorni in cui la movida ha avuto il sopravvento sul buon senso. Come se ci fossimo dimenticati tutto quello che abbiamo passato in primavera. Sui social di questi influencer sono apparsi video e foto di locali notturni dove l’assembramento era all’ordine del giorno. E Raffaella Mennoia non ci sta.

Raffaella Mennoia contro gli influencer, il post

Incredibile che per far ballare e divertire oggi a poco meno di un mese dall’apertura delle scuole e di quella che si sperava potesse essere un inizio lavorativo prudente ma meno stretto di mesa fa. Invece ci si ritrova a fare i conti con la paura, e ancora più incredibili che ci scrive post pubblici abbia passato l’estate tra feste e cene molto lontane dall’intelligenza.

Queste le parole dell’autrice televisiva di Maria De Filippi su Instagram, in una stories piena di comprensibile rabbia.

Senza mascherine tavolate attaccati nei soliti posti da sfigati per farvi vedere. Tanto che vi frega a voi se poi c’è gente senza lavoro, io vi toglierei la cittadinanza!

Così l’autrice di U&D conclude il suo intervento contro gli amanti della movida a tutti i costi.