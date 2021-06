Temptation Isand sta per ripartire, il reality show più amato dell’estate di Canale 5 è pronto per essere mandato in onda. A confermarlo è Raffaella Mennoia che è recentemente tornata a Roma dopo qualche settimana in Sardegna.

Sei coppie protagoniste anche di questa edizione e tutte tornate a casa, certo non tutte da fidanzate. Almeno così sembra. Raffaella Mennoia ha spiegato quanto segue sui suoi canali social, in particolare con delle Storie Instagram ha fatto sapere:

Sono tornata a Roma già da un paio di giorni, abbiamo appena consegnato il programma. È stata un’edizione particolare, io sono molto contenta sia per il cast sia per come sono andate determinate situazioni, un po’ meno per altre, ma è normale.

La donna ha poi continuato e ha dato una nota di mistero a quanto accaduto in trasmissione. Spiega:

“Se dovessi fare una riflessione rispetto a questa edizione direi che nulla è come sembra e che nulla è più vero di quello che sembra. Poi direi che delle volte l’unica soluzione è stare insieme ed in altri casi che l’unica soluzione è non stare insieme e che a volte l’amore fa dei giri incredibili per poi ritornare“.

L’autrice dei programmi di Maria De Filippi ha poi concluso, spiegando: “Beh, ho detto tutto e come al solito non ho detto niente, ma anche questa è un’arte“.

Al momento nessuno spoiler certo, solo sulle pagine di Novella 2000 è uscita qualche anticipazione. Sul settimanale si può leggere: