Raimondo Todaro, il nuovo professore di Amici di Maria De Filippi, ha confermato di essere ufficialmente tornato con la sua ex moglie Francesca Tocca, ballerina professionista dello stesso programma.

I due sono stati separati per circa un anno, in molti avevano ricondotto la separazione all’ingresso di Valentin, il ballerino di latino americano delle scorsa edizione di Amici.

Tuttavia, già diverse volte entrambi hanno smentito che il motivo della rottura sia da ricondurre al ragazzo. Tra loro l’amore era già scemato da un po’. Ora a spiegare come sono tornati insieme sono i diretti interessati.

I due hanno coronato l’amore con un bacio in tv, ovviamente sollecitato d Pio e Amedeo ospiti del programma. Al settimanale Chi, il maestro ha spiegato:

Anche Francesca Tocca ha rotto il silenzio e ha spiegato che non c’entra la partecipazione del marito al suo stesso programma:

Come siamo tornati insieme io e Raimondo? Sul finire dell’estate, non c’è stato un momento preciso. Le cose sono andate per gradi. E poi all’inizio dicevo ‘Dopo tutto quello che è capitato, che è stato detto e scritto, non torneremo mai insieme’. A un certo punto però mi sono sentita tranquilla e ho sentito che la mia volontà era quella di stare vicino a lui e così ci siamo riavvicinati.