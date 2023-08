Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono in crisi? L’indiscrezione

Nel corso delle ultime ore i nomi di Raimondo Todaro e Francesca Tocca stanno occupando le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i due ballerini stiano vivendo un periodo di crisi. Scopriamo insieme tutti i dettagli di questa vicenda tanto chiacchierata.

Raimondo Todaro e Francesca Tocca sono di nuovo in crisi? In queste ultime ore la ballerina di Amici di Maria De Filippi si è resa protagonista di un gesto social che non è di certo passato inosservato agli occhi dei più attenti. Francesca Tocca ha infatti condiviso un’Instagram Story postando una frase di Massimo Bisotti in cui molti hanno visto una frecciatina rivolta a suo marito:

La gente se n’è andata e se ne riandrà. Altrimenti non sarebbe andata via quando poteva restare. È che in amore non impariamo mai niente dall’esperienza e come in tutte le cose meravigliose da una parte questo ci annienta […] È inutile illudersi, perso l’attimo niente è più uguale. La gente torna ma le cose non ritornano com’erano. La gente torna ma non si può tornato indietro per ripartire da un momento che è ormai svanito nel tempo.

Ma non è finita qui. Un indizio che potrebbe confermare la crisi tra Raimondo Todaro e Francesca Tocca è stato fornito anche da Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti ricevuto sulla sua pagina Instagram una segnalazione anonima riguardo un presunto litigio di cui la coppia si sarebbe resa protagonista. Queste sono state le parole della fonte: