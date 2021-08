In questo mese di agosto le grandi rete televisive iniziano a fare cambiamenti e offerte di lavoro. Per Mediaset è Rai è tempo di cambiamenti e di scambiarsi i protagonisti e Raimondo Todaro è uno di questi. Il ragazzo ha deciso di lasciare Ballando con le Stelle e probabilmente andrà ad Amici di Maria De Filippi.

A far discutere non è la scelta del ragazzo, ma le modalità. Sembra infatti che il giovane l’abbia comunicato direttamente sui canali social, ma senza aver aspettato l’ok di Milly Carlucci.

A difendere il giovane è stato Giovanni Ciacci che ha compreso le motivazioni del professionista e ha spiegato:

L’ho chiamato. Mi ha spiegato i motivi della sua scelta, che da amico tengo per me, ma non c’era neanche bisogno che me li spiegasse. Sono contento per lui, perché se ha preso questa decisione, lui che è serio, fedele, che non ha nessun grillo per la testa, non ho dubbi che la sua sia una scelta ben ponderata.