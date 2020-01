Ramona Badescu ha partorita. È stata immortalata con la carrozzina. La famosa showgirl ha partorito all'età di 51 anni 😍 è stata fotografata con il passeggino 😍👶

È di pochi mesi fa la notizia che la famosa attrice e showgirl Ramona Badescu aveva scoperto di essere in dolce attesa. È diventata famosa negli anni 90, dopo la sua partecipazione al famoso reality show “La Fattoria”. L’attrice ha cercato di rimanere il più possibile riservata, ma è stata immortalata in una foto con il pancione, dalla famosa rivista settimanale Diva e Donna.

Tutti sono a conoscenza del fatto che Ramona abbia appena oltrepassato i 50 anni e che abbia una relazione con un noto avvocato di nome Narcis Godeanu.

Durante un’intervista, la showgirl ha dichiarato che l’argomento figlio per lei è sempre stato molto delicato e allo stesso tempo bello ed importante. Ha raccontato di aver sempre voluto un figlio, ma solo con la persona giusta. E poiché quest’ultima sembrava non arrivare, ha deciso di congelare i suoi ovuli, per ricorrere un giorno alla fecondazione assistita.

Dopo aver compiuto 50 anni, ha deciso con il suo compagno che fosse ora di fare quest’esperienza, ma quando si è recata dal ginecologo per ricorrere alla fecondazione, quest’ultimo durante la visita, ha sorriso e l’ha informata del fatto che era già incinta di due settimane.

Poche ore fa, è arrivata la meravigliosa notizia che Ramona Badescu ha già partorito e nonostante lo abbia fatto nel modo più riservato possibile, è stata immortalata mente passeggiava al parco con il suo bambino.

Non si ha nessuna notizia riguardo al nome del piccolo o riguardo al giorno di nascita. La showgirl ha deciso di allontanarsi dal mondo dello spettacolo e di vivere la sua nuova vita da mamma, nella riservatezza… anche se non deve dimenticare che i paparazzi sono sempre dietro l’angolo!

Ramona Badescu è rimasta incinta all’età di 51 anni, in modo del tutto naturale. Ha sempre affermato di avere 50 anni, ma che secondo le analisi, è come se ne avesse 32. Questo perché ha sempre condotto una vita sana.