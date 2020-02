Raphael Coleman Vi ricordate i bambini di Tata Matilda? Perde la vita il piccolo Eric (Raphael Coleman) facendo ciò che amava di più.

Indubbiamente, ogni morte è dolorosa per i parenti del defunto, ma quando si tratta di persone molto giovani e di valore per la società, le perdite tendono a causare uno shock maggiore. È il caso di un giovane attore britannico, che ha perso la vita in modo inaspettato e insolito per la sua età.

Raphael Coleman era un ragazzo di 25 anni che, fin da giovanissimo, si interessò alle persone e a tutto ciò che lo circondava. Gli piaceva molto studiare e adorava persino insegnare agli adulti. Ma anche il mondo del cinema ha attirato la sua attenzione e ha partecipato con successo alla commedia per bambini Nanny McPhee, diretta dal regista Kirk Jones.

Altre sue opere cinematografiche sono state: “The Fourth Type Contacts”, “The Fourth Phase”, “Does Alive” e “Edward’s Turmoil”. Nonostante la sua vasta carriera nel mondo del cinema, Raphael si è allontanato da Hollywood. Ha conseguito una carriera universitaria in zoologia all’Università di Manchester nel 2013, e dal 2017 si è completamente dedicato a quel campo.

Era un giovane di splendidi ideali, era molto preoccupato per la protezione dell’ambiente, dirigeva attività volte alla lotta contro il riscaldamento globale attraverso l’associazione Extinction Rebellion. Era interessato a tutto ciò che aveva a che fare con le popolazioni indigene.

“A 18 anni ha viaggiato da solo in tutto il mondo. È diventato zoologo, si è preso cura delle tigri, ha trascorso un anno nella giungla del Costa Rica e un anno e mezzo in Indonesia. Quando non ero in luoghi remoti e inaccessibili, praticavo il parkour “, ha detto Carsten Jensen, il suo patrigno.

Nel suo account Instagram ha tenuto i suoi follower informati sulle sue continue esperienze nella giungla.

Ma un giorno, mentre era all’estero, è successo qualcosa che nessuno avrebbe potuto immaginare, pur essendo un uomo giovane e sano con nessuna storia precedente di qualsiasi malattia, il giovane è svenuto mentre faceva jogging e non si è più rialzato.

La notizia è stata divulgata da Liz Jensen, la madre dello sfortunato Raffaello, che con le lacrime agli occhi e un cuore desolato, ha riferito cosa è successo sui social network.

“Riposa in pace mio amato figlio Rapahel Coleman, noto anche come Iggy Fox. È morto facendo ciò che amava, lavorando per la causa più nobile di tutti. La sua famiglia non potrebbe essere più orgogliosa. Celebriamo tutto ciò che ha realizzato nella sua breve vita e valorizziamo la sua eredità”, ha detto la triste madre.

I social network sono crollati con messaggi di condoglianze per i parenti del giovane ammirato. “Possa l’angelo riposare in pace, che grande perdita per la famiglia! Dio onnipotente dia loro la forza di sopportare la sua morte prematura ”, ha dichiarato un utente di Internet di supporto.

Raphael Coleman e sua madre Liz Jensen

È da ammirare che un giovane di talento ha preferito dedicarsi a cause nobili e altruiste a beneficio dell’umanità, lasciando da parte la possibilità di guadagnare molti soldi come attore cinematografico.