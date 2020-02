Raz Degan parla di Paola Barale a Live – Non è la D’Urso Raz Degan parla di Paola Barale a Live – Non è la D’Urso e lei preferisce non commentare la vicenda; ecco cosa ha detto lui a Barbara D'Urso

Raz Degan, invitato nello studio di Barbara D’Urso, parla della sua ex fidanzata Paola Barale. Nello studio c’è stato anche un attimo di umorismo quando la conduttrice ha fatto una confessione hot su di lui in diretta a Live – Non è la D’Urso. Il suo “umorismo” ha fatto sorridere Raz Degan che era venuto in studio per parlare del suo rapporto con Paola Barale dopo che quest’ultima si era rifiutata di tornare sull’argomento. Per adesso, Paola Barale non ha commentato quello che è accaduto nello studio di Live – Non è la D’Urso.

Come ben sapete, Raz Degan e Paola Barale sono stati fidanzati a lungo. Il loro rapporto si era concluso ma tra i due c’erano buone relazioni, tant’è che lei lo aveva sostenuto durante e dopo la sua partecipazione all’Isola dei famosi. Ultimamente, però, qualcosa sembra essersi incrinato irrimediabilmente nel loro rapporto. Paola Barale, invitata da Barbara D’Urso nella sua trasmissione, si era rifiutata di parlare di lui, dicendo di averlo messo nel suo “dimenticatoio”.

Ma cosa sarà accaduto? Ha cercato di scoprirlo Barbara D’Urso invitando Raz Degan nel suo show di Canale Cinque. Appena Raz Degan si è seduta Barbara D’Urso ha detto di voler confessare una cosa scioccante. E, mentre tutti aspettavano preoccupati, la conduttrice di Mediaset ha ammesso candidamente di essere andata al letto con Raz Degan.

L’attore e modello israeliano ha sorriso divertito e il programma è andato avanti. Ha affrontato l’argomento Paola Barale, difendendosi dall’accusa di averla sfruttata per vincere L’Isola dei famosi. Tra i due, all’epoca, ci fu un bacio che fece sperare ai loro follower in un ritorno di fiamma, ma così non fu.

Alba Parietti ha attaccato Raz Degan definendolo narcisista e lui ha risposto così:

“Mi chiami narcisista e metti in dubbio il mio amore, ma non è così. Non so perché Paola Barale non ne vuole parlare, bisogna chiedere a lei”.

Poi il modello israeliano ha aggiunto:

“Quando sono stato all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima – ha aggiunto il modello -. La fortuna di aver vissuto dei momenti intimi era il regalo più grosso, lo sai che i rapporti sono basati sui momenti belli, intimi e di grande difficoltà. Quando siamo stati all’isola ci eravamo lasciati già due anni prima. Paola ha scelto di venire a trovarmi, era un bella sorpresa. Io non sapevo che arrivava”.

Paola Barale non ha commentato in alcun modo le parole di suo ex. Il suo profilo Instagram tace da giorni e lei sembra intenzionata a non aggiungere altro.