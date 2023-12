Rebecca Staffelli denuncia un trapper e lo porta in tribunale: cosa è successo

In questi giorni il nome di Rebecca Staffelli sta occupando ampio spazio fra le pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Il motivo? L’addetta social del Grande Fratello, nonché figlia di Valerio Staffelli, ha iniziato una causa contro un trapper che ha espresso parole offensive nei suoi confronti. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

In un’intervista rilasciata al ‘Corriere della Sera’, Rebecca Staffelli ha raccontato il particolare periodo che sta vivendo. Come già anticipato, l’addetta social del Grande Fratello al rivelato al noto quotidiano di aver portato in tribunale due trapper che hanno espresso nei suoi confronti delle frasi offensive.

Questo è quanto rivelato dalla figlia di Valerio Staffelli a riguardo:

Non sapevo esistesse questa canzone, fino a che non ho visto sui social questo sconosciuto che cantava la frase su di me. Un incitamento alla violenza che ha scatenato in me molta paura perché istigava altre persone a farmi del male, ed è stata seguita da insulti e minacce di altri che avevano condiviso a catena. Ho dovuto cambiare casa, avevo paura di uscire da sola.

Stando a quanto riportato dal ‘Corriere della Sera’, tutto sarebbe iniziato quando Valerio Staffelli ha iniziato un’inchiesta su come alcuni testi della musica trap italiana siano altamente offensivi. A questo punto uno dei due trapper denunciato da Rebecca Staffelli pare abbia minacciato la sua famiglia, ma anche il noto tg satirico e Vittorio Brumotti.

Non ci resta che attendere i prossimi giorni per scoprire se Rebecca Staffelli fornirà ulteriori dettagli in merito a questa vicenda tanto chiacchierata in questi ultimi giorni. Dei due rapper portati in tribunale dall’addetta social del Grande Fratello, uno ha scelto il rito abbreviato e verrà giudicato a gennaio; l’altro ha scelto invece il giudizio ordinario.