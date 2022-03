Red Canzian, condizioni di salute: dopo il ricovero e l’intervento per l’ex dei Pooh non è ancora finita

Ecco cosa ha detto in una recente intervista in tv

Torna in tv per un’intervista Red Canzian, le cui condizioni di salute preoccupano ancora i fan. Dopo il ricovero in ospedale e l’intervento chirurgico al quale i medici lo hanno sottoposto, pare che per l’ex dei Pooh non sia ancora finita. Ecco cosa ha raccontato in tv ospite di Mara Venier a Domenica In.

Tutto è iniziato 2 mesi fa, quando Red Canzian è stato ricoverato all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso. Aveva un’infezione che poteva diventare setticemia. Già in passato aveva avuto problemi di salute gravi. Aveva dovuto infatti subire un’operazione al cuore per dissecazione aortica.

All’epoca gli avevano inserito una protesi, che a quanto pare, però, ha provocato un’infezione che avrebbe potuto avere conseguenze gravi per il musicista. Sicuramente un periodo difficile, visto che ha è rimasto per 60 giorni in ospedale, lottando spesso tra la vita e la morte.

Stavolta sono stato più preoccupato. ho avuto paura di non farcela, ora dovrò continuare per due anni la terapia. Il batterio è insidioso.

Queste le parole dette a Mara Venier in occasione della sua ospitata a Domenica In, dove ha ripercorso gli ultimi mesi trascorsi in ospedale dopo il ricovero d’urgenza a inizio gennaio e le dimissioni del 4 marzo. Ma per lui non è ancora finita.

Red Canzian, le condizioni di salute fanno preoccupare i fan

L’artista, che è stato ricoverato proprio a pochi giorni dal debutto con lo spettacolo teatrale Casanova, ha raccontato che durante l’intervento al quale i medici lo hanno sottoposto ha visto l’amico e collega dei Pooh Stefano D’Orazio, recentemente scomparso.

L’altra volta che mi hanno operato il primo ad apparirmi è stato lui. All’inizio non l’ho riconosciuto ma poi l’ho guardato in viso: era Stefano.

Poi ha anche aggiunto:

L’intubazione in qualche modo è andata a toccare anche le corde vocali, ma grazie al mio logopedista la voce è tornata potente.