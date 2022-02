Red Canzian in ospedale ancora per un mese. Il bassista e cantante dei Pooh con un video pubblicato su Instagram parla della sua degenza nella struttura sanitaria, apparendo stanco, con la voce debole, il respiro affaticato, ma sorridendo. Vuole tranquillizzare tutti i suoi follower: ma quali sono le sue reali condizioni e perché non può tornare a casa.

Ciao a tutti, è passato esattamente un mese dal giorno del mio ricovero.

Queste le parole del musicista in un video pubblicato sul suo profilo Instagram. La voce è debole, bassa, incerta a volte e malferma. Lo si sente respirare a fatica: l’artista di 70 anni ricoverato in ospedale di Treviso per una grave infezione cardiaca non può ancora far ritorno a casa. Fuori dalla camera dell’ospedale Cà Foncello di Treviso dice:

Oggi per la prima volta sono uscito a respirare l’aria, quella vera, quella pura che mi mancava tanto.

Red Canzian ha dovuto sottoporsi a un delicato intervento chirurgico, dal quale ci vorrà un po’ per riprendersi, come ha raccontato lui stesso in un’intervista al Corriere:

Il chirurgo ha fatto pulizia sul cuore e dintorni e sembra che me la caverò. La cosa è esplosa senza alcuna avvisaglia. Una mattina non riuscivo ad alzarmi da letto. Ho provato a camminare e sono caduto. Una cosa orribile.

Red Canzian in ospedale: le sue condizioni di salute allarmano i fan dell’artista

Canzian ha intitolato il post come “Il primo giorno di libertà”, perché per la prima volta lo hanno fatto alzare dal letto e uscire dalla stanza per prendere un po’ di aria fresca. Un titolo di una canzone dei Pooh, uscita nel 1976, che è quello che lui ha provato in quella sua prima uscita.

Già in passato Red Canzian aveva preoccupato i suoi fan, in seguito a una dissezione dell’aorta e a un tumore che lo aveva colpito.