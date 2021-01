Il sollievo della Regina Elisabetta per la fine del Governo di Donald Trump: cosa ha fatto l'ex Presidente per far arrabbiare anche la Sovrana d'Inghilterra?

Donald Trump ha insultato mortalmente la Regina Elisabetta. Beh, si, certo, dal punto di vista di un Monarca naturalmente. Con l’uscita di Trump dallo scenario politico USA, la Regina Elisabetta deve aver probabilmente tirato un sospiro di sollievo. Lo sostiene l’esperto reale Richard Fitzwilliams, secondo cui probabilmente Sua Maestà sarà stata “personalmente sollevata” per non dover più avere a che fare con Donald Trump.

Non solo per via della proverbiale imprevedibilità di questo personaggio (caratteristica che mal si addice a un Presidente), ma anche per il suo comportamento poco cortese nei confronti della tradizione monarchica. Ma cosa avrà fatto Trump per far arrabbiare la Regina?

Secondo Fitzwilliams, l’ex Presidente ha commesso numerosi passi falsi con la Sovrana nel corso dei vari incontri avvenuti negli ultimi anni. Vediamo di quali passi falsi stiamo parlando!

Donald Trump ha fatto arrabbiare anche la Regina Elisabetta!

Video Credit Global News

Uno dei passi falsi citati da Fitzwilliams è avvenuto nel 2018, quando Trump si trovava nel Regno Unito. A quel tempo lo storico reale Ian Beck aveva fatto notare che, in una particolare occasione, il signor Trump aveva voltato le spalle alla Regina, ed aveva camminato di fronte a lei mentre osservava la guardia al Castello di Windsor. Insomma, Trump ha voltato le spalle alla Regina. Anche chi non ha guardato mai la serie “The Crown” sa bene che certe cose non si fanno!

Ho sempre creduto che questo fosse un insulto mortale a un Monarca.

Come se non bastasse, in seguito Trump ha anche violato il protocollo, rivelando ciò che lui ed Elisabetta II si erano detti in merito alla Brexit. In un’intervista rilasciata a Good Morning Britain, l’uomo aveva infatti spiegato che secondo la Regina si trattava di una situazione complessa.

Ora, sappiamo tutti bene che la Regina Elisabetta non si pronuncia mai pubblicamente in merito alle questioni politiche, e il fatto che Trump si sia sentito libero di spifferare le sue confidenze non deve aver di certo fatto piacere alla donna, non vi pare?

Incalzato dal giornalista per fornire maggiori dettagli sulla sua conversazione con la Regina, Donald Trump ha però ammesso di non potersi “sbottonare” ulteriormente:

Lascia che ti dica di cosa posso parlare. È una donna incredibile, è così acuta, è così bella, quando dico bella – dentro e fuori. Questa è una donna bellissima.

Che galantuomo! Ma pensate sia finita qui? Ebbene no!

Donald Trump, Melania e le figuracce con la Regina

Come ciliegina sulla torta, pare che Donald non abbia la minima idea del fatto che di fronte a un Sovrano bisognerebbe inchinarsi. L’ex Presidente, tornato a Londra per una Visita di Stato, ha infranto nuovamente il protocollo, ed ha stretto la mano alla Sovrana invece di fare il consueto inchino.

Nel 2020, anche la moglie di Trump, Melania, ha fatto lo stesso passo falso durante un incontro con i Reali alla NATO, quando marito e moglie hanno stretto la mano al Principe Carlo e alla Regina.

Per finire, dopo un banchetto di Stato, Trump si sarebbe anche vantato di avere un bel rapporto con la Sovrana:

Ho un ottimo rapporto, ridevamo e ci divertivamo. E la sua gente ha detto che non si è divertita così tanto in 25 anni. Poi sono stato criticato per questo perché hanno detto che ci stavamo divertendo troppo.

Non oso immaginare il divertimento della Regina in queste particolari occasioni!

Foto da Instagram