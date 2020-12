Cari ammiratori della Regina Elisabetta, oggi scopriremo alcune regole di Etichetta Reale che tutte le donne (ma proprio tutte, Meghan Markle compresa) devono seguire! Sappiamo già molto bene che la Regina Elisabetta segue una serie di regole molto rigide, le stesse che Kate Middleton e le altre royal women sono costrette a seguire.

Ebbene, fra le regole della Famiglia Reale che probabilmente non conoscevate ancora ve ne è una alla quale neanche la nostra cara Meghan Markle può sottrarsi quando si trova insieme alla famiglia del marito!

Le donne della Famiglia Reale devono infatti scendere le scale in un modo ben preciso, seguendo la tradizionale etichetta. Per l’esattezza, durante cene ed eventi di corte, le donne Reali devono entrare nella stanza in ordine gerarchico.

Quindi, qualora fossimo mai invitate a Buckingham Palace (non si sa mai) prima vedremo apparire la Regina Elisabetta e il Principe Filippo, seguiti dal Principe Carlo e dalla moglie Camilla. Per terzi entreranno il Principe William e la moglie Kate Middleton, e per finire vedremo entrare Harry e Meghan Markle.

Pensate che sia finita qui? Vi sbagliate! Alle donne Reali infatti vengono impartite vere e proprie lezioni per scendere le scale nel modo più consono ed educato possibile!

Come scendere le scale come una vera Regina

Video Credit People

Come potete vedere nel video “Royal Etiquette”, alle donne reali viene insegnato a tenere il mento parallelo al pavimento e le mani lungo i fianchi quando scendono le scale. Inoltre, non sono autorizzate a guardare i gradini mentre camminano. Con i tacchi che generalmente utilizzano, io cadrei dopo neanche 10 passi!

Se c’è una ringhiera, le donne possono appoggiarci la mano ma senza afferrarla. E per finire dovranno muoversi con un ritmo costante, quindi né troppo lentamente e né troppo in fretta!

Le “piccole” regole della Regina Elisabetta

Come dicevamo, la Regina segue ben più di una regola. Ad esempio, sapevate che la Monarca fa sempre in modo che durante gli eventi a Buckingham Palace non ci siano più di 13 ospiti allo stesso tavolo? Non perché sia scaramantica, sia chiaro, ma per per rispetto verso gli ospiti che invece lo sono.

Inoltre, durante gli eventi la Regina sceglie personalmente i menu, approvandoli e proponendo delle variazioni se necessario.

E per finire, stenterete a crederci, ma secondo il commentatore Reale Paul Dampier pare che la Regina creda nei fantasmi:

Lei crede nei fantasmi e ha diversi portafortuna nella sua borsetta.

Secondo voi sarà vero?

Foto da Instagram