La Regina Elisabetta, nella valigia ha due oggetti che non mancano mai La regina Elisabetta porta sempre con se una valigia con un contenuto insolito e pochi sanno che ci sono 2 oggetti che non mancano mai; ecco quali sono

La Regina Elisabetta è la sovrana più longeva dell’Inghilterra è la quarta sovrana più longeva della storia. Pochi sanno, però, una piccola curiosità su di lei. Quando viaggia, la regina ha sempre nella sua valigia 2 oggetti che non mancano mai: una sacca di sangue e un abito scuro.

Come ben sapete, la Regina Elisabetta ha da poco compiuto 93 anni e ed è la sovrana più longeva nella storia dell’Inghilterra e non sembra intenzionata a lasciare il suo posto al figlio Carlo. Sua Maestà tiene ancora saldamente le redini del suo regno e non si tira indietro nemmeno quando deve viaggiare. E, in ogni viaggio, porta con se una valigia un po’ particolare. Dentro questa valigia ci sono una sacca di sangue e un abito scuro.

Forse vi chiederete il perché di questa strana abitudine? La risposta è semplice: la regina ha grandi responsabilità e deve essere pronta ad affrontare ogni evenienza. La sacca contiene il suo stesso sangue e serve per una trasfusione. Se la sovrana venisse ferita in un incidente o in un’altra situazione, la sacca potrebbe salvarle la vita. Ma l’abito scuro? Anche in questo caso si tratta di prevenzione. Come avete potuto vedere, la sovrana indossa sempre abiti colorati e sgargianti. Se dovesse partecipare a un improvviso funerale, la regina Elisabetta indosserebbe l’abito scuro che ha con se nella valigia.

E allora, perché la regina non cerca di vestire colori meno sgargianti? In questo modo potrebbe essere pronta ad ogni evenienza. Anche in questo caso c’è una spiegazione: gli abiti colorati della regina servono per farla rendere perfettamente visibile anche quando è in mezzo a molte persone. I suoi uomini della sicurezza e il suo personale devono poterla trovare al volo in ogni momento.

Questa piccola curiosità dimostra che la vita dei Royals non è affatto facile. Hanno delle regole ferree che devono rispettare alla lettera e devono seguire l’etichetta… e la valigia e solo una delle tante… e nemmeno la più dura.