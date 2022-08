Renato Pozzetto finisce in ospedale: le condizioni di salute

Senza alcuna ombra di dubbio Renato Pozzetto è uno degli attori più amati e stimati nel mondo della televisione italiana. Di recente il celebre personaggio televisivo è finito in ospedale dopo aver accusato un malore improvviso. Scopriamo insieme quali sono le sue condizioni di salute.

Attimi di paura per Renato Pozzetto. Di recente il noto attore è stato vittima di un improvviso malore a causa del quale è finito in ospedale. Il triste episodio si è verificato venerdì 12 agosto. Tuttavia, stando a quanto riferiscono persone a lui vicine, sembra che le sue condizioni di salute stiano migliorando.

Venerdì 12 agosto il celebre attore è stato ricoverato d’urgenza presso l’Ospedale di Circolo di Varese dopo aver accusato un malore. Attualmente non siamo a conoscenza di cosa si tratti nello specifico. A darne l’annuncio sono stati diversi giornali lombardi i quali hanno rivelato che le sue condizioni di salute non sono gravi. Stando a quanto sostiene la fonte:

è stato trasportato al nosocomio varesino in seguito ad un malore

Una volta arrivato in ospedale, l’uomo è stato sottoposto a tutte le cure necessarie. Attualmente si trova nel reparto di Medicina Generale poichè non si tratta di un caso grave. Infatti, molto presto il personaggio televisivo potrà essere dimesso.

Attualmente non siamo a conoscenza dell’attendibilità di tale notizia. Infatti, ancora non è giunta nessuna conferma o smentita ne da parte del diretto interessato ne dalla sua famiglia. Non è la prima volta che l’attore finisce in ospedale a causa di un malore. Già due anni fa fu costretto a sottoporsi a delle cure preso l’ospedale San Raffaele di Milano per gli stessi motivi. Tuttavia, sembra che le sue condizioni di salute siano in miglioramento.