Riccardo Manera e la rivelazione che ha sconvolto tutti: “Ho un tumore al cervello”

Sono questi giorni di grande ansia e preoccupazione per Riccardo Manera, attore di Volevo fare la rockstar. In queste ultime ore, infatti, tramite la sua pagina Instagram ha svelato il dramma che lo affligge da un po’ di tempo a questa parte. Riccardo Manera ha confessato di essersi sottoposto ad una biopsia a causa di un tumore al cervello.

Riccardo Manera ha un tumore al cervello. A dare la notizia che ha messo in allarme tutti i fan dell’attore di Volevo fare la rockstar è stato lui stesso attraverso la sua pagina Instagram. Riccardo ha infatti condiviso uno scatto che lo immortala sul letto di un ospedale. All’immagine ha accompagnato la seguente didascalia:

Questo post è per me. Perché nel caso avessi momenti di down so dove andare a guardare. Stamattina mi han fatto una biopsia, chissà che cos’ho. Mi han detto una lesione di tipo tumorale inside my head, ma non si sa ancora di che tipo e gravità. La prassi vuole che io aspetti una ventina di giorni e li aspetterò.