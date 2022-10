Riccardo Scamarcio torna dall’ex compagna Angharad Wood

Riccardo Scamarcio è un affascinante attore italiano di 42 anni. Divenuto una stella del cinema grazie al successo del film Tre metri sopra al cielo. In Italia ha ormai raggiunto il massimo della notorietà grazie al suo fascino e la sua eccezionale bravura a livello professionale.

Riccardo è un uomo molto riservato e nella sua vita ha sempre preferito tenersi lontano dai paparazzi e dalle notizie di gossip. Quello che possiamo dire sulla sua vita sentimentale è che aveva stretto una relazione con Valeria Golino. L’amore era durato per quasi 10 anni ma poi improvvisamente si lasciarono.

Successivamente conobbe poi Angharad Wood, una manager conosciutissima a livello mondiale. Con lei ebbe una figlia di nome Emily, nata nell’autunno del 2020. La donna per amore era venuta in Italia, ma non appena la rottura con Riccardo decise di tornare in Inghilterra con la figlia.

Nel 2020 Scamarcio conobbe sul set del film La scuola cattolica Benedetta Porcaroli. I due si innamorarono l’uno dell’altro solo successivamente. Infatti si legarono nel 2021, durante le riprese del film L’ombra del giorno. Il loro amore però ebbe vita breve. Infatti oggi a distanza di un anno a quanto pare i due si sono lasciati definitivamente.

La notizia sarebbe stata confermata anche da Benedetta la quale è rimasta molto vaga sull’argomento. La donna non si è espressa in merito probabilmente per evitare troppe chiacchiere.

Ad oggi sappiamo quindi che Riccardo Scamarcio e la giovane attrice, Benedetta Porcaroli si sono definitivamente lasciati. Secondo alcuni lui sarebbe tornato dalla sua ex compagna , madre della sua adorata figlia Emily. L’intenzione dell’attore è forse quella di riunirsi nuovamente con la sua famiglia tornando dalla sua ex Angharad Wood, madre della sua unica figlia.

L’affascinante attore ha sempre cercato di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata ma probabilmente tornerà in Italia magari insieme alla sua famiglia. Tutto quello che possiamo augurarci è di rivederlo presto nei grandi schermi e che sia sempre felice!

LEGGI ANCHE:Riccardo Scamarcio è diventato papà: le foto all’uscita dalla clinica