Ricky Martin, nel mese del Pride, è tornato a parlare dei diritti della comunità LGBTQ+ e ha lanciato un messaggio stupendo sui suoi canali social. Il cantante latino americano ha fatto coming out ormai diversi anni fa.

Purtroppo, anche lui e il marito, sono stati vittima smesso di episodi di omofobia. In un lungo messaggio ben scritto, il cantante ha voluto sensibilizzare i fan e ha invitato tutti ad essere se stessi e senza timore.

Pausa… oggi voglio parlarvi dal mio lato più vulnerabile… Una settimana fa ho pubblicato alcune foto insieme a mio marito per un’edizione speciale della rivista @ cap74024. Per entrambi è stata un’esperienza meravigliosa e un modo per celebrare il nostro Pride. Quello che non mi aspettavo, soprattutto dopo tutto il lavoro che è stato fatto per tanti anni, è che un gran numero di persone ha deciso di smettere di seguirci o commentare in maniera dispregiativa. Certo, non è il numero di follower che mi preoccupa, è il messaggio che c’è dietro la loro decisione che mi ha provocato lo stesso sentimento che ho provato anni fa prima di condividere pubblicamente il mio orientamento sessuale.

Poi ha parlato del passato e delle sofferenze che ha avuto negli anni.

Quella stessa paura che mi paralizzava, mi tormentava e non mi lasciava essere. Oggi vedo queste foto e sento di poter celebrare la mia famiglia come merita. Festeggiarmi così come sono e non importa quello che diranno. E questa paura di cui ho appena parlato, non mi paralizza, anzi, mi dà molta più forza e mi spinge a continuare a lavorare per il benessere di milioni di persone che soffrono ogni giorno a causa della mancanza di accettazione.

Poi conclude: “A tutti coloro che si sentono persi o non apprezzati per essere chi sono e vogliono essere, non sono soli, c’è una grande comunità che li aspetta a braccia aperte. Valete tantissimo, non dimenticatelo per favore”.