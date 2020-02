Ricordate Giulia Montanarini, l’ex tronista di Uomini e Donne? Ha 44 ed è incinta per la prima volta Grande gioia per Giulia Montanarini, l'ex tronista di Uomini e Donne infatti è incinta per la prima volta. La sua prima gravidanza a 44 anni. I dettagli

Ricordate la bellissima Giulia Montanarini? Partecipò come tronista a Uomini e Donne nel lontano 2008, lì conobbe Alessio Lo Passo con cui rimase fidanzata per diversi anni. Oggi la donna ha 44 ed è incinta per la prima volta

A dare la lieta notizia è stata lei in persona, raccontando la gravidanza in un’intervista a Diva e Donna. La donna ha rivelato di essere già al quarto mese di gravidanza e che la bimba (è già, è proprio una femminuccia) nascerà a luglio.

“L’ho concepita normalmente, non ho fatto nessuna cura ormonale. Ci abbiamo provato ed è arrivata al primo colpo. Ho sempre voluto diventare mamma e cona altri fidanzati, quando ero più giovane, ci avevo provato con molta determinazione. Ma forse non eravamo compatibili”

“Mi piacerebbe chiamarla Alice, ma il nome non è ancora sicuro. Lavori in corso.. Sono al quarto mese, ho forti nausee. Poi ho messo su già sette chili“

Giulia Montanarini ha un passato televisivo alle spalle molto ricco, non è infatti solo famosa per Uomini e donne. La showgirl ha partecipato anche al programma di Gerry Scotti “Passaparola”, come letterina. Ha lavorato nella squadra del Bagaglino, specializzandosi poi in cinema e teatro.

Partecipò a diversi film tra cui “Il paradiso all’improvviso” di Leonardo Pieraccioni, e prese parte al reality La Fattoria.

Più tardi, nel 1994 mise piede sul palco di Miss Italia, nel 2012 lavorò in una sitcom televisiva. Più recentemente invece ha partecipato a una puntata di Avanti un Altro. I suoi canali social contano 27k follower e su Instagram ama condividere gli scatti della sua vita quotidiana.

Prima dell’attuale compagno, la ragazza è stata sposata due volte, ma con entrambi gli uomini non ha avuto fortuna. Si sposò per la prima volta nel 200o per poi divorziare nel 2004, mentre la sua seconda ex relazione risale al centrocampista del Monza, Luisito Campisi.