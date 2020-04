Ricordate Man Lo Zhang? L’ex concorrente del Grande Fratello nel 2006 Man Lo Zhang è stata una delle concorrenti del Grande Fratello nel 2006, ma cosa fa oggi e come è diventata?

Man Lo Zhang è un’attrice e personaggio televisivo di origine cinese. È diventata nota in Italia grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello nel 2006. In quell’edizione la ragazza conquistò da subito la simpatia del pubblico per il suo carattere stravagante e la sua dolcezza. Da allora sono passati diversi anni è molte cose sono cambiate.

Man Lo Zhang si è trasformata in una donna molto sicura di sé. È nata in Cina e all’età di 6 anni si è trasferita a Pechino, dove ha conseguito il diploma di liceo classico. Successivamente è venuta in Italia per frequentare il DAMS e diventare regista.

Con la sesta edizione del Grande Fratello, condotto da Alessia Marcuzzi nel 2006, è riuscita a raggiungere la notorietà. Una volta fuori dalla casa più spiata dagli italiani, ha girato lo spot per un telefonino, insieme a Claudio Amendola.

Nel 2007 invece ha presentato, insieme a Moreno Morello di Striscia la Notizia, la finale di “Stelle nascenti d’Italia”. Nel 2008 inizia la sua carriera come attrice, dapprima nel film “Questa notte è ancora nostra” e poi, nel 2009, nella commedia “Cenci in Cina”.

Successivamente Man Lo Zhang diventa protagonista di una serie web-TV, una parodia delle Charlie’s Angels: “Sexy Spies”, diretta da Maccio Capatonda. A seguito di queste esperienze, le sono stati dati molti altri ruoli in cortometraggi.

Ma ora come è diventata? Abbiamo notizie di lei grazie ai suoi profili social e dalle sue foto possiamo notare che la ragazza sembra passarsela più che bene!

Oggi Man Lo ha 37 anni, è piena di tatuaggi e continua a lavorare nel mondo del cinema. A quanto pare l’ex gieffina è riuscita a coronare il suo sogno!

La vediamo spesso ritratta con il suo fidanzato, Stefano Codegoni, un imprenditore e modello di Milano. La loro complicità è invidiabile sono inseparabili, ritratti in incantevoli foto postate sui profili social di entrambi.