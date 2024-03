“Ricordo i nostri abbracci…” Lutto per Pier Silvio Berlusconi: lo straziante annuncio

Nel corso delle ultime ore Pier Silvio Berlusconi è stato colpito da un terribile lutto. L’amministratore delegato Mediaset ha voluto condividere il suo dolore con un comunicato che ha fatto commuovere tutti. Scopriamo insieme cosa è successo.

Pier Silvio Berlusconi e Silvia Pizzi

Ecco che cosa ha dichiarato l’amministratore delegato di Mediaset in merito a questa triste perdita.

La dolorosa scomparsa di Silvia Pizzi devasta Mediaset: l’ultimo saluto di Pier Silvio Berlusconi commuove

Qualche ora fa una fra le più grandi collaboratrici di Mediaset è venuta a mancare in maniera improvvisa e prematura. Si tratta di un hairstylist di grande successo che rispondeva al nome di Silvia Pizzi. La donna ha lavorato per molto tempo in Mediaset e da sempre si è occupata della realizzazione di acconciature per le donne più importanti del palinsesto televisivo.

Silvia Pizzi

La povera Silvia aveva solamente 42 anni e, a quanto pare, aveva scoperto una brutta malattia qualche mese fa. Da quello che si dice era davvero molto difficile non volerle bene, in quanto era sempre sorridente e pronta a fornire una parola di affetto e supporto a tutti.

Tutti sono rimasti colpiti da questa scomparsa, ma al momento non si conoscono bene i motivi che hanno condotto la donna al decesso. Secondo l’ipotesi più accreditata, Silvia è stata colpita da una malattia violenta e aggressiva che non le ha lasciato scampo e che purtroppo non poteva essere curata. La famiglia ha però deciso di chiudersi nel suo dolore e nessuna risposta è stata data sulla sua morte.

Pier Silvio Berlusconi e l’omaggio a Silvia Pizzi: le sue parole

Credits: FlashTv

Diversi vip e conduttori televisivi impiegati presso Mediaset hanno deciso di rendere omaggio a questa giovane vita strappata così violentemente alla sua esistenza. Mara Venier, Barbara D’Urso, Gerry Scotti e molti altri ancora non riescono a credere a quanto sia accaduto. Anche Piersilvio Berlusconi era molto legato alla donna ed è proprio per questa ragione che ha voluto esprimere un pensiero che celebrasse al meglio il loro rapporto. Ti ricordo con grande affetto e fatico a trovare le parole per salutarti un’ultima volta. Ricordo abbracci affettuosi. Mediaset ti voleva e ti vuole tanto bene. Sarai sempre nei nostri cuori.

Pier Silvio Berlusconi

Parole semplici ma mai scontate, anche perché in questi momenti estremamente dolorosi dire qualsiasi cosa potrebbe facilmente apparire fuori luogo. Non possiamo che unirci al dolore della famiglia e sperare che l’anima di Silvia possa riposare in pace.