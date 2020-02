Rita Pavone viva per miracolo, dopo il suo malore ci racconta cosa è successo Rita Pavone, racconta del suo malore, e di come l'ha portata via dal palcoscenico per molti anni, ad un passo dalla morte!

In questa edizione di Sanremo 2020, ci sono stati vip storici, tra cui l’intramontabile Rita Pavone. La cantate dopo anni di assenza, si è ripresentata al Festival. La canzone presentata in gara è “Niente” (resilienza 74) un brano, che ha riscontrato, un gran bel successo. In questi giorni, si è tornato a parlare di un episodio drammatico, che ha colpito la cantate. Rita Pavone in un’intervista confida:

”Avevo piccole fitte al petto, a cui però non ho dato nessuna importanza, cantavo andavo di qua e di là, ballavo come una matta, fino a che sono piombata a terra. L’aorta, era quasi già bella e otturata. Mi hanno riportata al mondo per un capello”.

La cantante e stata molto male, e aggiunge:

”Sono stata un passo dalla morte, se oggi sono qui e ho partecipato a Sanremo, lo devo al destino, che mi è stato amico”.

Nel programma di Domenica In, Rita Pavone si racconta a Mara Venier. L’artista, oggi, ha 74 anni e vive in Svezia. La sua ultima apparizione risale a 26 anni fa, proprio sul palco dell’Ariston. Questo malore l’ha tenuta lontana dal mondo dello spettacolo per diversi anni.

Dopo la malattia, ha scelto di stare comunque ferma per la forte paura e l’ansia di tornare a stare male. Torna in scena grazie al suo caro amico Renato Zero. In occasione del festeggiamento dei suoi 40 anni di carriera, il cantante, l’ha fortemente voluta sul palco di Villa Borghese nel 2010.

Rita Pavone, in quella occasione, non si e fatta presentare :”Non annunciarmi non dire niente, entro a sorpresa”. Arrivata sul palco, l’accoglienza del pubblico e stata così calorosa e travolgente, da provocarle delle fortissime emozioni :”Che ci faccio a casa con le mani in mano? E da allora mi sono rimessa in gioco più carica di prima” ci dice la cantante.

Dopo la partecipazione a Sanremo, abbiamo avuto tutti la dimostrazione, della sua ottima forma fisica e carica esplosiva.