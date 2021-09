Rita Rusic si sta godendo le vacanze tra Sicilia e gite in barca. Per lei l’estate non è stata in solitaria visto che proprio con uno scatto su Instagram ha presentato quello che pare sia il suo nuovo fidanzato. Entrambi in costume e mano nella mano, Rita Rusic ha postato questa foto nel suo profilo Instagram con tanto di hashtag #love. Il ragazzo di cui non si conosce nulla è molto più giovane di lei e si presenta con un fisico prestante.

Fonte: Instagram

Inutile dire che i commenti non si sono sprecati, tra chi invidioso dice “è tuo figlio?“, oppure “Lui è Mario, il figlio avuto da Cecchi Gori?”. E lei ha risposto con un “non credo” mettendo a tacere i dubbi e le polemiche. Ma c’è anche chi ha apprezzato il momento ed è felice per lei dopo un passato burrascoso con la fine del matrimonio con Cecchi Gori. Oltre ai commenti d’invidia anche quelli di approvazione come il “Belli” di Signoretti e il “Bellissimi” di Clizia Incorvaia.

Fonte: web

La storia con Cecchi Gori è stata abbastanza tormentata soprattutto dopo i guai giudiziari di lui. “Volevo separarmi già tre anni prima di quando poi effettivamente è successo. Il malessere era arrivato molto prima ed era arrivato anche per i nostri figli. Vittorio era diventato un uomo aggressivo” – disse tempo da a Silvia Toffanin a Verissimo.

Se durante la partecipazione di Rita al Grande Fratello Vip Vittorio aveva accettato di entrare in casa per farle una sorpresa, pare che da questa estate i due non si parlino più.

Fonte: web

“Non ci parliamo da giugno, da quando l’ho rimproverato per avermi tolto tutto. Lo rispetto come padre dei miei figli, ma non gli perdonerò mai il fatto di aver confuso la sua unica famiglia per dei nemici e anche il fatto di avermi tolto la dignità di produttrice. Ho resistito per anni in una situazione difficile per i figli e anche per il lavoro. Dopo 20 anni, un giorno, all’improvviso, mi hanno detto che non potevo più entrare in ufficio e nelle nostre case. Parlano sempre della mia separazione milionaria, ma la verità è che ho fatto un divorzio a “zero euro”, nonostante fossimo una delle famiglie più agiate d’Italia” – le sue parole.