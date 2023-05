Alla veneranda età di 79 anni, la star del cinema mondiale Robert De Niro è diventato papà per la sua settima volta. L’annuncio è arrivato a sorpresa durante un’intervista con un giornalista di un’emittente canadese. A donargli il settimo figlio, sebbene non sia stato confermato dal diretto interessato, dovrebbe essere stata Tiffany Chen, circa 45 anni, insegnante di Thai Chi.

Si allunga ancora, dunque, la lista degli eredi di una delle star più imponenti e brillanti della storia del cinema mondiale, Robert De Niro.

L’attore, oggi 79 anni, è infatti diventato papà per la settima volta.

Dal 1976 al 1998 è stato sposato con l’attrice Diahnne Abbott e proprio in quegli anni ha adottato la sua prima figlia, Drena, nata nel 1971 da una precedente relazione della Abbott. Sempre nel 1976 i due hanno avuto un altro figlio, Raphael.

Nel 1995, poi, tramite maternità surrogata ha avuto altri due figli, i gemelli Julian Henry e Aaron Kendrik, insieme alla sua fidanzata dell’epoca, Toukie Smith.

Nel 1997 ha sposato l’attrice Grace Hightower, con la quale, tra alti e bassi, è stato legato fino al 2018, anno dell’ufficiale separazione. Nel 1998 e nel 2011, i due hanno avuto due figli, Elliot e Helen Grace.

Settimo figlio per Robert De Niro

A quanto pare, da qualche anno Robert De Niro ha una nuova relazione. La donna del mistero, tenendo conto che l’attore non è mai uscito allo scoperto insieme a lei, eccezion fatta per qualche rara occasione, sarebbe Tiffany Chen.

La donna, che ha circa 45 anni, quindi circa 35 in meno rispetto ai suoi 79, è un’insegnante di Thai Chi, disciplina di lotta orientale.

I due si sono conosciuti sul set della commedia del 2015 Lo Stagista Inaspettato, quando lei gli insegnò alcune mosse di lotta, che poi lui avrebbe riprodotto davanti alle cineprese.

Alcuni mesi fa i due erano stati immortalati davanti ad un noto ristorante di Santa Monica e Tiffany aveva messo in mostra un pancione sospetto.

Nei giorni scorsi il due volte premio Oscar era sul red carpet della cerimonia per la presentazione del suo nuovo film, About My Father. Un giornalista gli ha rivolto una domanda su come si sente ad essere padre di sei figli e lui, in risposta, ha detto:

In realtà ne ho sette, sono appena diventato padre di un bambino.

Nessun dettaglio sul nome, sul sesso e sulla data di nascita del bebè.