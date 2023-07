Robert De Niro, è morto il nipote 19enne: l’annuncio della figlia

Nel corso delle ultime ore, Robert De Niro ha subito un grave lutto. Nel dettaglio, è venuto a mancare suo nipote Leandro De Niro Rodriguez, il figlio di Drena De Niro, la figlia adottiva della star. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Il mondo del cinema subisce un grave lutto. Di recente è morto Leandro De Niro Rodriguez, il nipote di Robert De Niro. Il ragazzo è scomparso alla sola età di 19 anni e attualmente non siamo a conoscenza delle cause della sua morte.

A diffondere il triste annuncio sui social è stata Drena De Niro, la figlia adottiva del celebre regista. Lo ha fatto attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram e queste sono state le strazianti parole scritte a corredo della didascalia:

Mio bellissimo dolce angelo, ti ho amato oltre ogni parola sin dal momento in cui ti ho sentito nella mia pancia. Sei stato la mia gioia, il mio cuore e tutto ciò che è stato puro e reale nella mia vita. Vorrei essere con te adesso. Non so vivere senza di te, ma cercherò di andare avanti e diffondere l’amore e la luce che mi hai fatto provare per essere stata la tua mamma. Eri così profondamente amato e apprezzato e avrei voluto solo che l’amore potesse salvarti.