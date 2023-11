Come ogni settimana, c’è stato il consueto appuntamento con il dating show di Canale 5, Uomini e Donne. E proprio la puntata di ieri, di può candidare come una delle puntate più accese della stagione.

Roberta Di Padua si è scatenata, solamente la padrona di casa Maria De Filippi è riuscita a calmarla e farla tornare al suo posto. Precisamente, quest’ultima si è vista obbligata ad intervenire personalmente per sedare la situazione che è presto degenerata.

Come vi abbiamo già anticipato, una delle protagoniste è proprio la dama di Cassino ed ex compagna di Riccardo Guarnieri, tornata a Uomini e Donne per provare anche quest’anno a trovare la sua anima gemella.

Roberta Di Padua, rissa sfiorata a U&D: Maria De Filippi costretta ad intervenire

La dama, assieme a Barbara De Santi stava descrivendo il suo uomo ideale, nella speranza che qualcuno possa muoversi per lei all’interno del programma. Ricordiamo inoltre, come qualche puntata fa si era scagliata contro alcuni cavalieri perché troppo mosci.

Mentre, descriveva il suo uomo ideale, ha detto di essere alla ricerca di un ragazzo spigliato che sappia sorprenderla e di saper essere uomo. Ma ciò che ha stupito molti è quello che ha detto dopo, cioè che non dovrebbe avere più di 35 anni.

Questo perché, dopo aver avuto svariate esperienze, ha dichiarato che quelli della sua età si son sempre mostrati estremamente problematici, sotto qualsiasi aspetto. Questa sua ammissione ha subito fatto ridere tutto lo studio.

Ma per qualcuno non è affatto stata divertente. Aurora Tropea, l’ha infatti accusata di essere incommentabile, dando così inizio ad una forte discussione. Aurora le ha voluto ricordare il passato, in cui durante la relazione con Riccardo Guarnieri, si era messa d’accordo per rimanere il più a lungo possibile all’interno del programma.

Ciò che ha fatto perdere la testa a la Di Padua, è il “Ciao” che l’ha liquidata. A quel punto, Roberta di è alzata con fare cattivo e si è diretta da Aurora. Quest’ultima ha continuato a provocarla chiedendole se le volesse dare uno schiaffo e urlandole “Cafona!”.

Proprio a quel punto, Maria De Filippi ha ritenuto opportuno intromettersi prima che la situazione potesse degenerare. In quel momento Roberta si è voltata verso Maria facendo capire che avrebbe dovuto mantenere la calma. La scena ha subito fatto il giro del web, dividendosi in due schieramenti.