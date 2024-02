Roberto Alessi, la protesta dopo il rifiuto nella sua palestra: cosa è successo

Lungo sfogo nelle ultime ore per Roberto Alessi, il giornalista nonché direttore di Novella 2000 che, si è ritenuto protagonista di una “discriminazione”. A raccontare i fatti e quanto accaduto è lo stesso volto noto all’interno del proprio profilo social lasciando tutti i suoi fan particolarmente sorpresi.

Secondo quanto affermato dallo stesso Alessi, la palestra che solitamente frequenta non ha accettato la propria visita medica annuale. La motivazione che ha successivamente creato non poco scompiglio sarebbe racchiusa all’interno della sua età avanzata.

Le parole e il duro sfogo rilasciato dal direttore ha portato alla luce un episodio che ha lasciato quest’ultimo interdetto ma anche molto arrabbiato. Ecco le sue inaspettate affermazioni.

Roberto Alessi, la protesta dopo il rifiuto nella sua palestra: Ecco cosa è successo

Il direttore di “Novella 2000” all’interno del proprio profilo Instagram si è lasciato andare ad una lunga protesta nei confronti della palestra frequentata abitualmente. Il medico che avrebbe dovuto visitarlo infatti, si sarebbe rifiutato a causa della sua età avanzata, creando così una replica pungente. Lo stesso Roberto Alessi ha affermato sui social:

“Alla palestra Virgin di Corso Vittorio Emanuele Milano mi hanno rifiutato la visita medica per continuare a frequentare perché ho più di 55 anni. I medici non fanno visite a chi ha più di 55 anni alla Virgin e questa è una discriminazione sull’età, ma pazienza. ma cosa vuol dire: è pericoloso fare ginnastica oltre i 55 per cui non si pigliano questa responsabilità? E quindi è meglio non avere più di 55 anni per fare ginnastica? Interessanti quesiti”.

Alessi ha poi voluto sollevare una vera polemica ponendo così importanti domande su quella che sarebbe l’attività fisica in età avanzata. Il giornalista prosegue il suo sfogo dichiarando:

