Nel corso delle ultime ore è giunta una notizia da parte di Roberto Cazzaniga che ha sconvolto il mondo dei media. L’ex nazionale di pallavolo è stato truffato: per 15 anni ha versato una grande somma di denaro per una fidanzata che in realtà non esiste. Stiamo parlando di una somma che si aggira intorno ai 700mila euro. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Senza alcuna ombra di dubbio, tutti conosciamo Roberto Cazzaniga per essere stato nazionale azzurro di pallavolo ed attuale capitano di Gioia del Colle. Per ben 15 anni, il pallavolista si è reso protagonista di una storia surreale. Ecco tutti i dettagli

Questa è l’incredibile vicenda che coinvolge Roberto Cazzaniga il quale è stato vittima di un’incredibile truffa. L’ex nazionale italiano di pallavolo e l’attuale capitano di Gioia del Colle è stato fidanzato per ben 15 anni con una persona che in realtà non esiste. L’uomo era convinto di stare insieme a Maya che si spacciava per Alessandra Ambrosio, celebre modella brasiliana.

Roberto Cazzaniga non ha mai incontrato la sua fidanzata virtuale. Infatti i due si sentivano attraverso le chiamate vocali sul cellulare. Tuttavia la voce che il pallavolista sentiva al telefono non era né quella di Maya né quella di Alessandra Ambrosio bensì era quella di Valeria, una donna sorda.

Roberto Cazzaniga truffato: la denuncia

Valeria ha ricevuto per ben 15 anni dall’ex nazionale i soldi i quali si sono accumulati nel corso del tempo raggiungendo una somma tale di 700mila euro. Il pallavolista inviava denaro a quella che credeva lui fosse la sua fidanzata per finanziarle cure per problemi di salute inventati.

Non è tutto. I continui finanziamenti alla truffatrice hanno addirittura spinto Roberto Cazzaniga a chiedere prestiti. A raccontare questa incredibile truffa sono state Le Iene. Tuttavia, alla luce della verità, il pallavolista ha esposto denuncia presso La Guardia Di Finanza.

Sul web si è scatenata una vera ondata di offese, battute e commenti sarcastici ma Roberto è una vittima e andrebbe aiutato e sostenuto. Un suo amico ha aperto un raccolta fondi per aiutarlo. Si chiama: Aiutiamo Roby a ricominciare una nuova vita. La raccolta serve per consentire al campione di riprendere la sua vita in mano e costruirsi il futuro.