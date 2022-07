Lutto per l’attore Roberto Farnesi, mamma Maria è morta all’età di 82 anni. L’attore, che è da poco diventato papà, era molto legato alla madre, che è venuta a mancare lo scorso 18 luglio. Sui social Roberto Farnesi ha voluto affidare il suo lutto ricordando la donna e ringraziando la figlia di essere venuta al mondo, una consolazione in un momento di profondo dolore.

L’attore pisano ha salutato per sempre la mamma. Maria Angela Saettini è morta lo scorso 18 luglio, anche se Roberto Farnesi ha voluto rendere pubblica la notizia del lutto che ha colpito la sua famiglia solamente in queste ore. La donna è morta proprio il giorno prima del compleanno dell’attore, che ha spento 52 candeline il 19 luglio.

La mamma di Roberto Farnesi avrebbe compiuto 83 anni tra pochissimi giorni: il suo compleanno è infatti nel mese d’agosto. Al momento non si conoscono le cause del decesso della madre dell’attore, che negli ultimi giorni si era rinchiuso nel suo dolore.

Da giorni i profili social dell’attore non venivano aggiornati e i fan cominciavano a essere preoccupati. Il silenzio però è stato rotto proprio di recente, quando l’attore pisano ha voluto pubblicare un messaggio per ricordare la mamma, posando con la figlia in braccio.

L’attore è profondamente addolorato per la scomparsa della donna che lo ha cresciuto e amato più di ogni altra cosa al mondo. E ha voluto lasciare un pensiero per la figlia, che potrà alleviare un po’ il suo dolore:

Per fortuna ci sei te.

Roberto Farnesi, la mamma è morta proprio il giorno prima del compleanno del figlio

L’attore de il Paradiso delle signore aveva spesso parlato di sua madre nelle interviste, visto che lei era molto presente nella sua vita, anche se molto rigorosa. Anche perché il padre era scomparso da qualche anno.

La donna era felice per la nascita della figlia, avuta dall’attore con Lucya Belcastro: