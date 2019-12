Roberto Gonzalez Lopez, noto attore conosciuto come Sebastián Ferrat, si è spento Roberto Gonzalez Lopez, attore conosciuto come Sebastián Ferrat, si è spento per un'infezione batterica a seguito dell'ingestione di carne di maiale avariata

Roberto Gonzalez Lopez, noto attore sudamericano conosciuto come Sebastián Ferrat, si è spento stroncato da un batterio killer. L’attore era in coma da 3 mesi. Sembra che l’infezione sia stata causata dal consumo di carne di maiale avariata in avanzato stato di decomposizione. Il mondo del cinema è in lutto: il 29 dicembre 2019 si è spento Sebastián Ferrat a causa di un batterio letale che gli ha causato un’infezione, Sembra che il noto attore si sia ammalato dopo aver consumato carne di maiale in avanzato stato di decomposizione. L’attore, nato a Mexicali il 17 settembre 1979, ha trascorso tre mesi in coma per una condizione cerebrale causata dal batterio killer. Tra le sue interpretazioni più conosciute c’era il ruolo del cattivo Juan Antonio El Marcado nella terza stagione de “Il Signore dei Cieli”. Roberto Gonzalez Lopez, alias Sebastián Ferrat è stato ricoverato nell’ospedale della sua città natale Mexicali, nella Bassa California, per diversi mesi, senza che i suoi amici fossero in grado di vederlo, poiché la sua famiglia ha preferito mantenere segreti i dettagli sulla sua salute. Le poche informazioni che sono trapelate parlano di un batterio letale contratto per aver mangiato carne di maiale avariata. Il batterio gli ha causato gravi problemi cerebrali e cardiovascolari Il suo ultimo post su Instagram è del 29 novembre 2018 ed è una fotografia della serie Yankee. “E finalmente un fantastico ruolo di antagonista è caduto nelle mie mani… Molto presto mi vedrete #CaraSucia in #ElYankee una serie prodotta da #Argos per #Netflix. Ti ameranno e ti odieranno di più, te lo assicuro”, ha scritto sopra la sua foto Sebastián Ferrat. Il post ha diversi commenti relativi al mistero della sua scomparsa prematura: “Dove sei?” “È scomparso”, “Ho letto che è in coma da sei mesi”, “Spero che sia una bugia ed è in buona salute”, “È serio?”, si legge in alcuni dei messaggi. Finora, non è stato reso pubblico dove il corpo dell’attore sarà deposto o se i media avranno accesso. Infobae Mexico ha contattato le persone della produzione de Il Signore dei Cieli, ma nessuno ha voluto fornire informazioni al riguardo. I funerali di Sebastián Ferrat dovrebbero essere celebrati il 31 dicembre a mezzogiorno.