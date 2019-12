Roberto Saviano, chi è la fidanzata Meg Roberto Saviano, chi è la fidanzata Meg? Ecco tutto quello che dovete sapere in merito alla compagna del noto scrittore italiano

Roberto Saviano, chi è la fidanzata? Si chiama Meg ed è l a compagna del celebre scrittore di Gomorra, libro che ha dato molto successo e popolarità al giovane 40enne, ma anche una vita sotto scorta, viste le minacce di morte e le lettere minatorie che, purtroppo, riceve ogni giorno.

Conosciamo molto della vita pubblica di Roberto Saviano, dei suoi romanzi, di film e serie tv creati grazie ai suoi racconti, della sua vita ricca di sacrifici, ma cosa sappiamo della sua vita privata? Sappiamo che la sua fidanzata dovrebbe essere Maria Di Donna, in arte Meg, ex cantante della band dei 99 posse.

Non è un caso che proprio lei, la frontwoman della band di protesta e che ha sempre parlato di rivoluzione, sia la fidanzata di Roberto Saviano. O la presunta fidanzata. Per la sicurezza dello scrittore e anche di chi vive insieme a lui, si mantiene il più stretto riserbo. Anzi, pare che i due vivrebbero in una caserma dei Carabinieri.

Avrebbero una casa a Roma e un appartamento a New York. Anche se non è facile vivere sempre sotto scorta, in Italia e nel mondo, perché non sai mai quando e dove la mafia arriverà a colpirti per tutto quello che hai fatto emergere e hai raccontato al mondo intero.

Chi è Meg, Maria Di Donna

Meg, pseudonimo di Maria Di Donna, è nata a Napoli il 200 settembre 1972. Cantautrice italiana, è originaria di Torre del Greco, dove ha vissuto l’infanzia e dove si è avvicinata alla musica napoletana, alla musica italiana anni Settanta, al jazz, ma anche alla canzone di protesta. Ha vissuto anche a Napoli ai tempi dell’Università. Durante l’occupazione della facoltà di lettera conosce i 99 Posse e ne entra a far parte.

Con la band realizza Incredibile opposizione tour 94 (1994) e di Guai a chi ci tocca (1995) con i Bisca, di Cerco tiempo (disco d’oro nel 1996) e di Corto circuito. Ha collaborato anche con Almamegretta, Speaker Cenzou, MadProfessor. La band si scioglie nel 2005 e poi ritorna insieme nel 2009 senza Meg. Nel 2001 inizia anche a collaborare con Marco Messina e poi intraprende la carriera da solista.