Roberto Saviano in ospedale: dovrà subire un intervento

Il giornalista e scrittore Roberto Saviano è ricoverato in ospedale: sui social ha informato i fan di dover subire un intervento

È un periodo difficile per tutti, soprattutto se subentrano problemi di salute. Oltre il Covid-19 infatti, le altre patologie non spariscono. Lo sa bene Roberto Saviano, lo scrittore e giornalista è ricoverato in ospedale e dovrà subire un intervento chirurgico.

Il giornalista napoletano ha fatto sapere ai fan di doversi operare tramite una foto. L’autore di “Gomorra” ha scattato un’immagine al lettino d’ospedale e senza troppi giri di parole ha spiegato:

Mi tocca… le coliche renali si sono abbattute su di me implacabili e dolorosissime. Forse tutta la merda ricevuta dai merdi*, in questi anni, doveva esser drenata dal corpo, e ha lasciato sedimentazioni.

Ora dovrò subire un piccolo intervento e sarò meno presente qui, ma so che penserete a me, e questa cosa mi riempie di gioia. Lehaim!

In queste poche righe, Roberto Saviano ha ovviamente voluto lanciare una frecciatina agli haters che ormai da tempo non gli danno pace. La vita del giornalista non è affatto semplice, costretto a vivere nascosto e sotto scorta viene sempre bersagliato soprattutto dai sostenitori dei partiti politici a lui avversi.

Fortunatamente, il ricovero non dovrebbe destare preoccupazioni. Sicuramente, l’intervento non sarà una passeggiata, le coliche renali si sa, sono dolorose e fastidiose anche dopo l’operazione. La preoccupazione maggiore ora è anche il rischio di contrarre in Coronavirus in ospedale.

Non resta che aspettare altri aggiornamenti da parte dello scrittore partenopeo che, sicuramente, non mancherà a dare notizie di sè. Per il momento tutti si augurano che la guarigione possa essere veloce e senza complicazioni.