Roberto Vecchioni, la morte di Arrigo e la malattia dell’altro figlio

Momento di grande dolore per il cantautore che deve anche fare i conti con la malattia dell'altro figlio

Grande commozione per la notizia della morte di uno dei figli di Roberto Vecchioni. Arrigo, 36 anni, secondo figlio del cantautore è scomparso martedì 18 aprile. A darne l’annuncio lo stesso Roberto con un posto sui social.

“Dopo tanto, tanto dolore, il nostro meraviglioso Arrigo è finalmente in pace. La famiglia chiede silenzio” – questo quanto scritto. La causa del decesso non è stata chiarita ma siccome Roberto parla di dolore è facile ipotizzare che Arrigo soffrisse di qualche brutta malattia purtroppo incurabile.

In molti hanno parlato di sclerosi multipla confondendo però i figli di Roberto. Ad essere afflitto dalla malattia è Edoardo e non Arrigo. Proprio su Edoardo il cantautore ha dedicato nel 2007 la canzone “Le rose blu”. Lo stesso Edoardo ha scritto un libro sulla propria condizione, il romanzo dal titolo “Sclero”. Il 20enne, diplomatosi alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti ha scritto diversi articoli per L’Unità.

Arrigo Vecchioni era il secondo dei quattro figli del cantautore brianzolo. Nel 1973 Vecchioni ha sposato la sua prima moglie, Irene Brozzi, dalla quale ha avuto la sua primogenita, Francesca.

Nel 1981, qualche tempo dopo il divorzio, il cantautore e paroliere italiano ha incontrato la donna che sarebbe diventata la sua seconda moglie, Daria Colombo. Insieme i due hanno avuto altri tre figli: Arrigo, Carolina ed Edoardo.

In un’intervista rilasciata nel 2017 al quotidiano Avvenire, Roberto Vecchioni aveva parlato del rapporto con i suoi figli, che aveva definito “quattro gioielli di diversità“: “Hanno i loro difetti e hanno le loro attitudini. Hanno fatto scelte di vita anche difficili, sono forti e fantasiosi, dolci e inventivi: uno è architetto, uno giornalista, uno si occupa di linguaggio dei media” – le sue parole.