Roberto Zappulla, marito della Ruta pubblica dei video scottanti contro Zorzi e la Orlando

Maria Teresa Ruta è stata eliminata la scorsa settimana dalla casa del Grande Fratello Vip. Un addio mal digerito dalla conduttrice che lunedì scorso è rientrata in casa per avere un faccia a faccia con coloro che a detta sua l’avevano tradita tramando alle sue spalle: Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

“Mi sono sentita tradita da loro. Ho sempre parlato con loro ed ero sicura che loro mi avessero compresa davvero per com’ero fatta. Mi hanno fatto vedere delle cose brutte. Cose in cui dicevate che sono codarda e maestrina. C’è un montaggio con dei video vostri. Sono cose che avete detto voi e me le manda il pubblico” – ha raccontato la Ruta.