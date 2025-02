Rocco Hunt è il primo ad esibirsi nella serata del Festival: chi è la moglie del cantante e madre di suo figlio 

Rocco Hunt, noto rapper campano, è sposato con Ada, madre di suo figlio Giovanni, nato nel 2017. La coppia, che condivide una lunga storia insieme, sarà presente tra i Big a Sanremo 2025, un evento di grande rilevanza nel panorama musicale italiano.

Chi è Ada, moglie di Rocco Hunt e madre di suo figlio Giovanni

Ada è la moglie di Rocco Hunt e la madre del loro unico figlio, Giovanni. La coppia è insieme da molti anni e, nonostante la notorietà del cantante, Ada ha scelto di mantenere una vita privata estremamente riservata. La sua presenza nel mondo dello spettacolo è limitata, e non è attiva sui social media, il che ha contribuito a creare un alone di mistero attorno alla sua figura. Sono pochi i dettagli che circolano riguardo alla sua vita, ma ciò nonostante, il legame con Rocco Hunt è molto forte e consolidato. La riservatezza di Ada ha permesso di mantenere il focus sulla carriera musicale di Rocco, mentre la sua figura rimane spesso in ombra. È interessante notare che, nonostante la mancanza di informazioni pubbliche, Ada rappresenta un sostegno fondamentale per Rocco, che ha più volte espresso il suo affetto nei confronti della moglie.

Il matrimonio di Ada e Rocco Hunt e la nascita del figlio

Rocco Hunt ha rivelato di conoscere Ada fin da giovane e di averla corteggiata intensamente prima di iniziare una relazione seria. Dopo anni di frequentazione, la coppia ha deciso di unirsi in matrimonio, solidificando ulteriormente il loro legame. Nel 2017, la famiglia si è ampliata con l’arrivo del loro primo figlio, Giovanni, nato il 17 marzo, in coincidenza con la Festa del Papà, un evento che ha portato grande gioia nella vita di Rocco.

La nascita di Giovanni ha rappresentato un momento cruciale per il rapper, che ha condiviso le sue emozioni in diverse interviste. Rocco ha dichiarato che diventare padre è una responsabilità seria e ha espresso il suo orgoglio per la famiglia che sta costruendo insieme ad Ada. Ha sottolineato l’importanza di crescere insieme come genitori, pur ammettendo che la sua natura giocosa continua a emergere. Il rapper ha affermato che la presenza di Giovanni ha cambiato la sua prospettiva, mettendo il bambino al primo posto nelle sue priorità.

I momenti di vita familiare, anche se rari nei racconti pubblici, evidenziano l’importanza che ha la famiglia per Rocco Hunt, un aspetto che si riflette anche nella sua musica e nei suoi testi.