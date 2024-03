Rocco Siffredi accusato di molestie da una giornalista, pubblicate le chat: ma lui dà un’altra versione

É appena uscita la serie Super Sex dedicata alla vita artistica e privata del divo di film per adulti Rocco Siffredi. Per promuovere l’uscita della serie l’attore ha rilasciato un intervista che gli ha portato una denuncia per molestie sessuali invece che pubblicità positiva per il suo nuovo progetto lavorativo.

La giornalista che ha intervistato Rocco Siffredi per la nuova serie lo denuncia per molestie

La giornalista tramite l’avvocato Laura Sgrò ha presentato al tribunale l’accusa formale consegnando tabulati di telefonate e scambi di messaggi molto spinti come prove evidenti dell’insistenza e delle offese di Rocco Siffredi.

La lunga intervista registrata all’Hotel Parco dei Principi il 15 Marzo, è stata ricca di allusioni sessuali e seguita da una cena molto piccante in cui la donna avrebbe invitato anche un’amica. La giornalista afferma di aver denunciato l’attore dopo aver ricevuto messaggi espliciti e offensivi. É stata costretta a ricorrere a dei farmaci contro l’ansia e l’agitazione.

La replica di Rocco Siffredi: smentisce tutto

Rocco si difende sostenendo che la giornalista lo abbia provocato per tutta la durata della conversazione e anche durante la cena. Aveva interpretato male le illusioni e in un primo momento aveva chiesto scusa, ma la denuncia lo ha irritato profondamente.

Sostiene deluso che aveva avuto l’intenzione di non rilasciare l’intervista perché la giornalista era stata aggressiva e insistente e aveva chiesto di cancellare alcune parti dell’articolo. Il Corriere della sera ha pubblicati alcuni testi dei messaggi scambiati dai due protagonisti:

«Sei veramente simpatica, troppo carina e bona… te lo posso dire! Quando ti stringevo non lo potevo dire troppo di più, però c… beh… lasciamo perdere che mi stavi a fa venì proprio una roba un po’ particolare. Però te l’ho detto per dirti che sei veramente una donna top, femminilità top».

Le scuse di Rocco e i messaggi per trovare una mediazione che ha inviato alla giornalista non hanno ricevuto risposta e la denuncia è partita.

«Sono accuse gravi ma totalmente infondate. Ho le chat, ho le immagini della telecamera dell’hotel, ho dieci testimoni»

La luce in cui brillava Rocco grazie alla nuova serie è al momento oscurata dalle pesanti accuse della giornalista. Vedremo come proseguirà la vicenda.

