Rocco Siffredi, il figlio Leonardo Tano brilla nei 60 ostacoli

In queste ultime ore non si fa altro che parlare di Leonardo Tano, il figlio di Rocco Siffredi che si è reso protagonista di un gesto a dir poco incredibile. Classe 1999, il giovane figlio d’arte sta facendo molto parlare di sé in quanto è riuscito a brillare nei 60 ostacoli: conosciamolo meglio.

Rocco Siffredi sarà sicuramente orgoglioso di suo figlio Leonardo Tano, il cui nome in questi giorni sta occupando le pagine dei principali giornali di gossip. Il motivo? C’è da dire che il giovane, classe 1999, ha attirato l’attenzione di tutti per l’incredibile traguardo raggiunto. Leonardo Tano, infatti, ha brillato nei 60 ostacoli.

Leonardo Tano è senza ombra di dubbio una promessa dell’atletica. Ad Ancona, nel meeting nazionale indoor, il figlio di Rocco Siffredi è riuscito ad ottenere un tempo di 7”87 sui 60 ostacoli. C’è da dire che il giovane, classe 1999, aveva già gareggiato a Parma dove ha corso in 7.93. Come già scritto, oltre ad un essere un grande campione, Leonardo Tano è un figlio d’arte. Il giovane è infatti il figlio di Ricco Siffredi.

Chi è Leonardo Tano, conosciamo meglio il figlio di Rocco Siffredi

Classe 1999, Leonardo Tano è il figlio minore di Rocco Siffredi e di Rozsa Tassi. Riguardo il figlio d’arte sappiamo che si è laureato in ingegneria meccanica a Budapest. Attualmente sta studiando per un master al Politecnico di Torino.

Oltre ad essere uno studente e un atleta, Leonardo Tano è stato anche un modello. Forse non tutti sanno che il figlio di Rocco Siffredi e di Rozsa Tassi ha sfilato per diverse e importanti case di moda.

Inoltre il figlio d’arte ha partecipato anche a Tbilisi, negli EYOF 2015, il Festival Olimpico della Gioventù Europea. Nel dettaglio, si tratta di una competizione multisportiva riservata agli juniores. In questa competizione Leonardo Tano si è classificato al nono posto. Papà Rocco e mamma Rozsa saranno sicuramente orgogliosi di lui.