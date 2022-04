Romina Carrisi, nuovo amore? Ha 52 anni e lavora in Rai

Amore in vista per la figlia di Al Bano? Le foto non sembrano lasciare dubbi.

Nuovo amore per Romina Carrisi? La quartogenita di Al Bano e Romina è stata infatti paparazzata in un ristorante in compagnia di un uomo di qualche anno più grande di lei.

A rilanciare lo scoop il settimanale Diva e Donna che ha pubblicato alcune foto. I due sono stati beccati a Maccarese, località romana molto in voga mentre si stavano godendo una giornata di relax insieme.

Occasione di vicinanza un pranzo presso un ristorante molto rinomato della zona. Gli sguardi sono apparsi abbastanza complici.

Sul misterioso uomo non si sa molto. Si sa che ha 52 anni, brizzolato e che lavora in Rai anche se non si sa in che ruolo. Molto probabile che la scintilla sia scattata dietro le quinte di Oggi è un altro giorno dove Romina è entrata da qualche mese nel cast del programma come opinionista.

Fonte: web

Così mentre la vita professionale va avanti chissà che la figlia di Al Bano e Romina non sia riuscita a trovare anche l’amore. Al momento la strada scelta è quella del silenzio, e non sono arrivate conferme né smentite su una nuova love story.

Proprio a Oggi è un altro giorno Romina aveva svelato del rapporto difficile con il padre che l’aveva portata ad allontanarsi. “Dopo tre mesi che non ci sentivamo abbiamo ripreso a sentirci grazie a Ballando. Ci siamo chiariti. Ogni tanto capita. L’importante è chiarirsi e saper comunicare in maniera comunicativa” – le sue parole.

E lo stesso Al Bano aveva dato la sua versione: “Il destino è stato carogna nei nostri confronti. Ci sono stati degli eventi che non hanno reso la tua infanzia fantastica. Abbiamo avuto delle vicissitudini che non avrei mai voluto vivere. Poi sei andata in America…”.