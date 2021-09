Romina Power e la preghiera per il suo corpo: una spiritualità spiccata

Romina Power è stimata soprattutto per la sua splendida musica e, di contro, è molto chiacchierata per via della sua famiglia allargata. Sono molti i nostalgici che aspettano un ritorno di fiamma tra Romina e Al Bano Carrisi e, nell’attesa, gli occhi rimangono sempre puntati su questi due cantanti. Ma la Power dentro sé cela una spiritualità molto profonda che non tutti comprendono o conoscono.

Sono ormai migliaia i followers che la seguono con passione sui social, dove la cantante mostra molto di sé stessa. Spesso, Romina condivide tramite Instagram le sue opinioni personali e spaccati della sua vita quotidiana. Questa intensa attività sui social media le ha consentito di creare un contatto affiatato con tutti i suoi seguaci.

Di recente la Power ha deciso di condividere con chi la segue su Instagram un pensiero molto profondo e riservato che rivela la sua grande sensibilità. Nel suo ultimo post, infatti, Romina ha condiviso un suo primo piano mentre tiene nelle mani una candela, sullo sfondo uno specchio d’acqua blu oltremare, insieme a molti altri scatti che mostrano la cantante in versione del tutto inedita. A colpire davvero chi ha visto questo post, però, è la didascalia con cui la cantante ha deciso di accompagnarlo.

Romina Power, infatti, ha scritto queste significative parole: “My body is the Temple if my Spirit. May i always maintain it pure, of thought, of deed, of intention”. Queste frasi, in italiano significano: ‘Il mio corpo è il tempio del mio spirito. Possa io riuscire a mantenerlo puro, nei pensieri, nelle azioni, nelle intenzioni’.

Dopodiché, la cantante ha aggiunto: “I vow to always keep it that way”, ovvero, in traduzione: “Giuro solennemente di mantenerlo sempre in questo modo”. Insomma, una vera e propria preghiera per il proprio corpo che, come sempre, ha riscosso molti complimenti e apprezzamenti dai followers.