Romina Power ha un problema di salute: l’annuncio sui social

Senza alcuna ombra di dubbio Romina Power è uno delle cantanti più amate e stimate nel mondo della musica italiana. Di recente l’ex moglie di Al Bano Carrisi sta affrontando un momento difficile della sua vita. Lei stessa ha rivelato di soffrire di un problema di salute. Scopriamo insieme cosa sta succedendo nel dettaglio.

A seguito della diffida inviata a Mara Venier, nel corso delle ultime ore Romina Power è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lei stessa attraverso il suo account social.

Stando a quano ha rivelato, la nota cantautrice americana avrebbe un problema di salute a causa del quale non ha potuto partecipare ad un evento nella città di Lecce. Ad darne l’annuncio è stata lei stessa attraverso un video pubblicato sul suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Il mio corpo in questo periodo mi sta dando del filo da torcere e purtroppo non mi rende agile come vorrei. Devo ammettere che non riesco proprio a camminare. Chiedo scusa, spero ovviamente che le mie forze possano ritornare il prima possibile.

In un secondo momento, la cantante ha sottolineato che attualmente è impossibilitata ad affettuare spostamenti a acusa dei suoi problemi di deambulazione:

I miei problemi di deambulazione mi impediscono di muovermi. Passerà, però non posso nascondere il mio dispiacere.

Infatti, l’ex moglie di Al Bano Carrisi non ha potuto essere presente ad un evento nella città di Lecce. Inutile dire che le sue parole hanno destato la preoccupazione di tutti i suoi fan i quali le hanno mostrato tutto il loro sostegno. Attualmente non siamo a conoscenza di quali siano le problematiche di deambulazione, Tuttavia una cosa è certa: Romina non vede l’ora di rimettersi in stesto per riprendere la sua vita regolare.