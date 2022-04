Romina Power si scatena contro l’ondata di gossip che si è abbattuta contro di lei e contro il suo ex marito Al Bano Carrisi. Nell’ultima settimana la famosa cantante si è sottoposta ad una delicata operazione al ginocchio che l’ha costretta a stare a riposo e a seguire una lunga fisioterapia.

Ad annunciare l’intervento a cui si è sottoposta la Power è proprio sua figlia Romina spiegando di aver tenuto privata questa notizia per evitare bugie e indiscrezioni riportate male. Proprio a seguito di questo momento delicato che la cantante sta vivendo, il gossip si è scatenato contro di lei ma soprattutto contro il suo ex marito Al Bano Carrisi.

Moltissime persone e utenti social hanno definito i due cantanti una vera e propria ‘soap opera’. Le dure parole nei suoi confronti e nei confronti di Al Bano hanno così scatenato la rabbia inaspettata della cantante che, ha dato vita ad un lungo sfogo all’interno del suo profilo Instagram.

La rabbia di Romina Power contro il gossip su di lei e Al Bano

Romina Power non ha mai amato il gossip e i chiacchiericci che da sempre girano intorno alla sua storia d’amore con Al Bano Carrisi durata diversi anni. Quest’ultima dopo essersi sottoposta ad una delicata operazione, non ha ricevuto nessuna sorpresa in ospedale dallo stesso cantante.

Proprio a seguito di questo, sono stati tanti gli utenti social che hanno criticato il loro modo di volersi bene e il ‘non gesto’ che il cantante ha fatto nei confronti di Romina. La cantante statunitense ancora una volta ha difeso il suo ex marito e sé stessa, definita ‘una soap opera’ per via dei continui tiri e molla.

Quest’ultima all’interno del suo profilo Instagram ha affermato: “Vedo che in tv qui in Italia spesso si riferiscono a me e Al Bano come una ‘soap opera’. Vorrei puntualizzare che noi siamo esseri umani con le nostre sensibilità e le nostre storie individuali. Quell’appellativo ci viene appiccicato da persone che non rispettano l’essere umano, a corto di argomenti e di vero rispetto per il prossimo” ha dichiarato.