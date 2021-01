Romina Power: l’uomo che ama non è Al Bano

Romina Power, dopo anni di mistero, ha finalmente rivelato chi occupa il suo cuore. L’amore della storica cantante italiana è solo per una persona, e nessun altro. A sorpresa, però, il nome non è quello del cantante di Cellino San Marco: Al Bano Carrisi. Un duro colpo per i fans. La storia d’amore tra Al Bano e Romina ha sempre fatto sognare i loro fans. Oltre alla loro fantastica musica, i due artisti sono entrati nel cuore del pubblico anche grazie alla loro vita privata, piena di storie emozionanti e vere.

Ma ora, arriva l’ennesimo colpo a tutti coloro che, dopo la loro separazione, hanno sperato in un ritorno di fiamma in grande stile. Romina ama un uomo. Un uomo che non l’ha mai abbandonata, un uomo che per lei significa tutto. Quell’uomo non è Al Bano.

E per quanto vero e sincero fosse l’amore per il cantante pugliese, non sarà mai forte come quello che Romina prova per l’uomo di cui parliamo. La notizia è arrivata dalla stessa cantante, e i fan non hanno potuto far altro che rimanere a bocca aperta. L’ultimo post di Romina, pubblicato su instagram, è chiarissimo.

La foto pubblicata è di diversi anni fa, e raffigura l’uomo più importante nella vita della Power: suo padre Tyrone. Sotto alla foto, le dolcissime parole di una figlia che sente la mancanza del padre. Parole d’amore, di chi sa che non esiste amore più vero di quello di un genitore.

Ecco cosa ha scritto Romina Power: “Ogni tanto trovo una foto che mi scalda il cuore e mi ricorda che c’era qualcuno che mi amava”. Certo, questa suona un po’ come una frecciatina al suo ex compagno, che invece ha deciso di lasciarla. In ogni caso, Romina ha sempre con se il ricordo del suo amato papà, e questo non ha nessun prezzo.