Romina Power ricorda il passato, ma Al Bano Carrisi pensa a Loredana Lecciso Mentre Romina Power ricorda il passato insieme all'ex marito Al Bano Carrisi, l'uomo pare non farsi cura della cosa e passa oltre, abbracciando Loredana Lecciso

Romina Power continua a ricordare il passato insieme all’ex marito Al Bano Carrisi, ma pare non essere contrapposta. Infatti, mentre la donna continua a pensare ai bei tempi passati, il cantante non si fa scrupoli e rivolge la sua attenzione verso altro. In particolare, si concentra su Loredana Lecciso.

I fan della coppia si sono sempre divisi in due parti: da un lato ci sono coloro che ancora sperano un ritorno di fiamma tra il cantante di Cellino San Marco e la sua ex moglie e chi, invece, vorrebbe vedere Al Bano Carrisi proiettato verso altre mete, magari proprio verso la showgirl pugliese.

Nonostante ad Amici 19 gli ex coniugi abbiano dimostrato più volte una certa intesa, specialmente durante le loro performance insieme, non pare essere lo stesso fuori dal palco e lontani dai riflettori. Mentre nello studio di Maria De Filippi i due hanno più volte ricordato, con aneddoti e racconti, il loro matrimonio, anche punzecchiandosi a vicenda, non sembra lo stesso fuori.

Fuori dal programma e lontano dalle luci del palcoscenico, pare che Al Bano Carrisi preferisca la compagnia di Loredana Lecciso. Mentre l’attrice americana, di recente, ha infatti postato delle foto nelle quali si vedono momenti belli del suo passato e sembra proprio che il momento più felice che conserva è quello del suo incontro con il cantante.

Era il 1967 quando sul set del Nel Sole, Romina Power incontra per la prima volta quello che è poi diventato suo marito nel 1970, grazie ad un amore travolgente, che tuta Italia ha visto nascere. Da questo amore, durato quasi trent’anni, i due hanno dato alla luce 4 figli, ma poi qualcosa si è rotto. Il loro legame, l’affetto, però, sembrano non essere mai scomparsi e oggi, ad anni dal loro divorzio, sono ancora uniti.

Ma, mentre la bella americana si crogiola nel passato, postando foto su Instagram, Al Bano Carrisi non sembra fare lo stesso. Infatti, al momento, il cantante si trova nella sua casa a Cellino San Marco, ma in compagnia di Loredana Lecciso, la quale ha di recente condiviso uno scatto insieme all’uomo, parlando di vero e proprio amore. Sembra proprio che la rivalità tra le due donne non sia nulla di immaginario, ma che sia tutto molto reale.