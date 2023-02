Rosa Chemical ha svelato tutto: “Ecco perché ho baciato Fedez”

Sabato è calato il sipario sulla 73esima edizione del festival di Sanremo con il trionfo di Marco Mengoni. La vittoria del cantautore è apparsa sin da subito scontata, il suo brano è stato molto apprezzato e non ha avuto rivali. Al secondo posto si è classificato Lazza mentre sul gradino più basso del podio Mr.Rain.

È stato un festival da record con ascolti incredibili e tantissimi avvenimenti accaduti sul palco. Oltre a Blanco e al gesto di distruggere la scenografia di rose in diretta, nell’ultima puntata il cantante Rosa Chemical ha baciato sulle labbra Fedez che era seduto in prima fila nel pubblico. Il tutto dinnanzi alla moglie del rapper, Chiara Ferragni.

Fonte: web

Il gesto ha fatto parlare molto e lo stesso cantante al termine della kermesse ha voluto spiegare la sua verità su quel bacio.

In diretta con rtl 102,5 Rosa Chemical ha ammesso di essere molto amico di Fedez e di essersi accordato in precedenza sul fatto che l’avrebbe fatto salire sul palco. Nulla di preparato però sul bacio.

“Sto ancora pensando a quel bacio, se basta così poco per far parlare solo di quello, direi che ho fatto benissimo a farlo”. E a chi sostiene che il gesto sia stato preparato prima l’artista risponde: “Non ci siamo messi d’accordo, nulla di preparato in quel bacio. Era una perfomance, siamo artisti e facciamo anche quello” – ha svelato.

E sul fatto che Chiara Ferragni possa essersi infastidita per il gesto, Rosa Chemical ha detto: “Non mi sono confrontato con lei, spero che non sia arrabbiata”.

Poi a riguardo il messaggio che voleva mandare con il suo brano, il cantante ha detto: “Io al Festival volevo mandare un messaggio di amore, di libertà e di uguaglianza. Se sono arrivato ottavo dopo tutte quelle polemiche, significa che mi hanno capito e che il messaggio è arrivato. Hanno parlato di me in politica, la canzone è piaciuta tanto, c’è stata tanta libertà, quindi ho vinto io il Festival”.